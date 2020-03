Trump frigjør føderale midler i kampen mot korona

USAs president Donald Trump har som ventet erklært nasjonal krisetilstand som følge av koronaviruset.

President Donald Trump skal erklære nasjonal krisetilstand for å bremse koronaviruset. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB

Grunnlaget for en nasjonal krisetilstand er loven Stafford Act som åpner for at føderale myndigheter kan gi mer statlig støtte til delstater og kommuner.

Presidenten har hittil fått hard kritikk for manglende håndtering av utbruddet i USA.

En rekke steder i USA har guvernører og borgermestre på egen hånd trappet opp tiltakene for å bremse spredningen av koronaviruset, blant annet ved å stenge skoler og avlyse offentlige arrangementer.

Ifølge Bloomberg markerer en innføring av krisetilstand en snuoperasjon for Trump, som hittil har forsøkt å tone ned alvoret ved gjentatte ganger å si at viruset ikke er verre enn en vanlig influensa, og at myndighetene har full kontroll.

Demokratene har presset på for at Trump tar i bruk Stafford Act som vil frigjøre over 42 milliarder dollar i krisebistand til delstatene.

En kriseerklæring innebærer at delstatene kan be om at staten dekker 75 prosent av utgiftene til testing, medisinsk utstyr, vaksiner, personale, sikkerhet for sykehus og mye mer, ifølge et brev Demokratene sendte presidenten tidligere i uka.

Kongressen og Det hvite hus varsler samtidig at de nærmer seg en avtale om tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien.