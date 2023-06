AFP: Demonstranter stormer den svenske ambassaden i Irak

Demonstranter stormer den svenske ambassaden i Bagdad, melder AFP.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Ifølge nyhetsbyrået har demonstrantene tatt seg inn i bygget.

Svensk UD ønsker ikke å kommentere saken til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hendelsen skjer etter at det ble tatt til orde for en demonstrasjon mot Sverige over koranbrenningene i landet.