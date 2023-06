AP: Minst 100 skal ha omkommet da båt kantret i Nigeria

Minst 100 skal ha omkommet da en elvebåt med bryllupsgjester kantret nord i Nigeria, ifølge lokale medier og politiet.

NTB-AP

Kopier lenke

Kopier lenke

Øyenvitner forteller til TV-stasjonen Al Jazeera at ulykken skjedde på Niger-elven mandag og at båten var full av bryllupsgjester som var på vei hjem til delstaten Kwara.

Ifølge avisen Nigerian Tribune kom ofrene fra tre landsbyer og hadde vært i et bryllup i landsbyen Egboti i nabodelstaten Niger, nordvest for hovedstaden Abuja.

Båten skal ha vært overfylt og kantret da den kom ut for bølger i elva og traff et tre. Et ukjent antall passasjerer skal også ha blitt skadd i ulykken.

69 av de omkomne kom ifølge Nigerian Tribune fra en og samme landsby.

Nigeriansk politi har enn å ikke bekreftet det nøyaktige antallet omkomne, men ifølge lokale medier var 60 av de omkomne onsdag alt gravlagt.

Elva Niger er en av Afrikas lengste og har til tider kraftig vannføring. Båtulykker på elva er ikke uvanlig.

I mai 2021 omkom hele 160 mennesker da en elvebåt sank i det samme området, ifølge den nigerianske avisen The Guardian.