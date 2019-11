Minst seks såret i skyting på skole i California

Minst seks personer skal være såret i en skyteepisode på en videregående skole i Santa Clarita i California. Politiet har nå lokalisert gjerningsmannen.

Folk blir fulgt ut av skolebygningen etter skyteepisoden ved skolen. KTTV-TV

NTB-AP

Den amerikanske nyhetskanalen MSNBC opplyser at en mann kledd i svart og med asiatisk utseende skal ha blitt lokalisert og ikke lengre anses som en trussel, i følge lokale politimyndigheter. Reuters opplyser at de ikke kan bekrefte dette.

Den antatte gjerningsmannen skal være kledd i svart og ha et asiatisk utseende og er blitt observert på Saugus High School, opplyser politiet i Los Angeles County. De har tidligere gått ut med at de tror gjerningsmannen er student.

Det er ikke klart om de sårede er blitt truffet av skudd eller om det er andre typer skader de har fått, opplyser brannvesenets talsmann Christopher Thomas.



Ifølge CNN melder Henry Mayo Newhall Hospital om at de har fått inn to pasienter som er kritisk såret og at tre andre sårede er på vei.

Brannvesenet opplyste først at sju personer var blitt såret, men tallet ble senere nedjustert til seks.

Politifolk ved kommandoposten utenfor skolen. Los Angeles County Sheriff

Elevene på skolen ble eskortert bort fra området av væpnet politi. Politiet ber lokalbefolkningen holde seg innendørs og låse dørene.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt etter at meldingene kom om skytingen.