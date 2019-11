Én drept og fem skadet i skyting på skole i California

Minst seks personer ble torsdag morgen lokal tid skutt på en videregående skole i Santa Clarita i California. En av dem døde senere på sykehus. Politiet har kontroll på en mistenkt.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

En politimann følger en gruppe elever ut fra skolen der skytingen fant sted. Marcio Jose Sanchez / AP / NTB Scanpix

NTB-AP

Nyhetskanalen MSNBC opplyser at en mann kledd i svart og med asiatisk utseende skal ha blitt lokalisert og ikke lengre anses som en trussel, ifølge lokale politimyndigheter.

CNN har fått bekreftet fra to politikilder at den mistenkte er død, mens sheriffen i Los Angeles County skriver på Twitter at en mistenkt er pågrepet og er under behandling på et lokalt sykehus.

Den mistenkte skal være en 15 år gammel gutt, skriver Los Angeles Times.

Politiet fikk melding om skytingen ved 7.40-tiden torsdag morgen lokal tid, 16.40 norsk tid.

Den antatte gjerningsmannen skal være kledd i svart og ha et asiatisk utseende og er blitt observert på Saugus High School, opplyser politiet i Los Angeles County. De har tidligere gått ut med at de tror gjerningsmannen er student.

The Mission Hill hospital behandler to av studentene fra Saugus Hill School. Henry Mayo Newhall Hospital behandlet tre kritisk skadede pasienter i tillegg til en pasient som ikke er kritisk skadet.

Elever som klarte å flykte samlet seg på et sikkert sted der politiet holdt vakt. Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Talsperson Patrick Moody på Henry Mayo Newhall Hospital fortalte ved 19-tiden norsk tid at en de kvinnelige pasientene er død, skriver CNN.

Moody sier til CNN at to menn er i kritisk tilstand og en mann er i god tilstand.

Sjokkerte og gråtende elever trøstet hverandre etter at de var i sikkerhet. Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Sjokkerte og gråtende elever forteller til amerikanske medier om hvordan de flyktet fra skolen i panikk og redsel før de var i sikkerhet.

– Alle hjalp hverandre, folk holdt rundt hverandre og ringte sine kjære, forteller en jente til CNN.

Politifolk ved kommandoposten utenfor skolen. Los Angeles County Sheriff

Elevene på skolen ble eskortert bort fra området av væpnet politi. Politiet ber lokalbefolkningen holde seg innendørs og låse dørene.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt etter at meldingene kom om skytingen.