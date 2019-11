Google har innsyn i helseopplysningene til millioner av amerikanere

USAs myndigheter vil undersøke om Google har brutt personvernlovgivningen i sitt samarbeid med en privat helseorganisasjon. Ifølge en varsler kan Google-ansatte få innsyn i journalene til opp mot 50 millioner amerikanere.

For mindre enn 1 time siden

JOURNALENE: Ifølge en varsler kan nå Google-ansatte få innsyn i journaler til millioner av amerikanere. JIM YOUNG, REUTERS/NTB SCANPIX (arkiv)

Teknologigiganten Google har begynt å samle inn helseopplysninger fra 50 millioner amerikanere i et nytt, stort helseprosjekt. Prosjektet gir Google-ansatte mulighet til å se sensitive opplysninger sammen med det fulle navnet til personen opplysningene tilhører.

Det forteller en varsler som har adgang til prosjektet til avisene The Wall Street Journal og The Guardian.

Prosjektet har kodenavnet «Nightingale», etter den berømte sykepleieren Florence Nightingale, og er et samarbeid mellom Google og Ascension, et katolsk ikke-kommersielt helsevesen som omfatter 2600 sykehus, sykehjem og andre institusjoner i over 20 amerikanske delstater.

Personvernspørsmål

Saken er den seneste i en lang rekke hvor teknologibedriftenes inntog på helsemarkedet har vekket bekymring. For selv om datainnsamling i selskaper som Google, Apple og Amazon gir mulighet for bedre forskning og behandling av den enkelte pasient, så reiser det samtidig store spørsmål om personvern – ikke minst når opplysninger om mosjon, helse og medfødte arveanlegg kan brukes til å målrette for eksempel forsikringsordninger.

Ifølge varsleren, som har sendt ut en video med fortrolige møtereferater, er opplysninger fra mer enn ti millioner mennesker allerede overført, og planen er at tallet skal opp på 50 millioner i løpet av de neste månedene. Ifølge den anonyme varsleren har Google ignorert Ascensions advarsler om å ivareta de mange opplysningene.

Opplysningene Google har fått fra Ascension er ikke blitt anonymisert, og kommer derfor levert til Google med fullt navn, adresse, fødselsdato og andre opplysninger. Det betyr at Google-ansatte i prinsippet kan snoke i enkeltpersoners helsejournaler.

– De fleste amerikanere ville nok følt seg utilpass dersom de visste at opplysningene deres ble tilfeldig overført til Google uten noen sikkerhetsforanstaltninger. Dette er en helt ny måte å arbeide på. Ville du selv villig ha overført disse opplysningene til Google? Jeg tror mange vil svare nei, sier varsleren til The Guardian.

Les også Tror de kan redde liv med kunstig intelligens. Men trolig er det ulovlig.

Politikere vil undersøke saken

Anklagen er så alvorlig at de amerikanske myndighetene nå vil innlede en undersøkelse av om det har skjedd noen brudd på reglene om datasikkerhet, og flere ledende politikere fra både det demokratiske og det republikanske partiet sier til The Wall Street Journal at de er bekymret.

Demokraten Mark Warner sier at han ønsker at det høyprofilerte samarbeidet mellom Google og Ascension stanses øyeblikkelig.

I en offisiell uttalelse sier Google at det ikke er noen grunn til bekymring. Selskapet ivaretar de sensitive opplysningene, og kun «et begrenset antall» av de ansatte har tilgang til dem. Opplysningene skal kun brukes til å gjøre de enkelte institusjonene under Ascension bedre, hevder Google.

«Vi bygger redskaper som en enkeltkunde (for eksempel et sykehus eller et pleiehjem) kan bruke med sine egne pasienters opplysninger. Opplysningene er låst til Ascension, og adgangen er kontrollert og revidert. Vi samkjører ikke opplysninger fra forskjellige partnere, og det vil heller ikke være mulig ifølge vår partneravtale eller loven», skriver Google.

Varsleren er imidlertid ikke imponert. Til The Guardian sier personen at en stor teknologigigant som Google kan kombinere disse dataene med kunstig intelligens for å bruke opplysningene til å forutsi fremtidig sykdom hos enkeltpersoner.

Les også Kommentar: Selvfølgelig kan vi ikke stole på denne mannen

Investerer milliarder i helsevesenet

Google og dets morselskap, Alphabet, har lenge interessert seg for helsevesenet, ikke minst i forbindelse med medisinsk forskning.

I 2015 investerte selskapet rundt 280 millioner norske kroner i Oscar Health Insurance. For en mastodont som Googles morselskap var dette småpenger, men investeringen vekket likevel oppsikt ettersom forretningsideen bak Oscar Health Insurance går ut på å lage individuelle forsikringer basert på hvor mye kundene var villige til å fortelle om seg selv. For eksempel kunne man få rabatt på forsikring jo mer fysisk aktiv man var.

Oscar Health Insurance har senere vokst, og det har også Alphabets interesse. I august 2018 ble investeringen mangedoblet til rundt 3,5 milliarder kroner.

To måneder senere, i oktober 2018, ble beløpet fulgt opp av et aksjekjøp i Applied Systems, som leverer programvare og IT-løsninger til forsikringsbransjen. Ifølge en bransjekilde var investeringen på mer enn 100 millioner dollar – eller rundt 925 millioner norske kroner.

Mest oppsikt vakte det da Alphabet for to uker siden kjøpte Fitbit, den populære aktivitetsmåleren som samler inn masse informasjon om personen som bruker den. Kjøpet kostet Alphabet omtrent 19 milliarder norske kroner.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN