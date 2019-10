Boris Johnson vil suspendere Parlamentet på nytt

Statsminister Boris Johnson vil suspendere det britiske Parlamentet mellom 8. og 14. oktober, opplyser hans kontor.

Alberto Pezzali / AP, NTB Scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Parlamentet vil i så fall være suspendert i uken som leder opp til dronning Elizabeths trontale.

Forrige uke fastslo landets høyesterett at statsministeren handlet i strid med lovverket da han i september suspenderte Parlamentet i fem uker.

En enstemmig høyesterett kom da fram til at suspensjonen gjorde at Parlamentet ikke kunne utføre sine oppgaver og at regjeringen ikke kunne dokumentere at det var nødvendig å sende de folkevalgte hjem i fem uker for å forberede en trontale. Retten konkluderte derfor med at suspensjonen var ulovlig og ugyldig.