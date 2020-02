​Vi har spurt Folkehelseinstituttet om dette. De svarer slik:





"Her går jeg ut fra at spørsmålet er om smittede kan være smittsomme før de får symptomer. I hovedregel vil det ta mellom to dager til to uker fra man blir smittet til man får symptomer og kan smitte andre. Det vi vet så langt er at den viktigste smittemåten er dråpesmitte ved at man hoster eller nyser. Inntil videre finnes det ikke så mye kunnskap om periode hvor man er smittsom. For de fleste luftveisinfeksjoner er man mest smittsom når man har symptomer. Folkehelseinstituttet har en metode som kan påvise viruset og anbefalinger om hvem som bør testes."