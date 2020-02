Virusutbruddet i Italia er en gavepakke til svindlere.

Onsdag kveld hadde tallet på smittede passert 400 i Italia. Tolv av dem har dødd som følge av covid-19-viruset.

I Nord-Italia har mange innbyggere forsøkt å skaffe seg ansiktsmasker og desinfeksjonsgel, noe som har ført til at både apoteker og andre butikker har gått tomme.

De med færre skrupler enn folk flest ser nå en stor mulighet til å tjene litt ekstra penger. Tirsdag ble et desinfeksjonsmiddel lagt ut på salg på eBay for ikke mindre enn 300 euro – over 3.000 kroner – for en liter. Samme type produkt for babyer kostet «kun» 240 euro literen.

Ansiktsmasker har nådd en pris på 1,80 euro per stk., nesten 20 kroner, mens prisen var på kun 10 cents før forbrukerne begynte å få panikk.

En enda frekkere form for svindel er når tyver har utgitt seg for å være frivillige fra Røde Kors eller representanter for sivilforsvaret og helsevesenet. Slik har de skaffet seg tilgang til menneskers hjem der de har sett seg om etter penger og smykker som de kan stjele.

