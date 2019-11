Dødstallet fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Albania

Minst 14 mennesker har mistet livet og over 600 er skadd etter at et jordskjelv med styrke på 6,4 rammet Albania natt til tirsdag.

Jordskjelvet i Albania kunne merkes i et stort område og i flere land. Her ses ødeleggelser i kystbyen Durrës, vest i Albania. Foto: AP / NTB scanpix

Jordskjelvet førte til ødeleggelser i kystbyen Durrës i Albania. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– Det kraftige jordskjelvet har ført til alvorlige konsekvenser, og dessverre har liv gått tapt, sier Albanias statsminister Edi Rama.

Hittil har 14 personer omkommet som følge av skjelvet, ifølge landets forsvarsdepartement. Helsedepartementet opplyser at rundt 600 er skadd, der flere av tilfellene er alvorlige.

Skjelvet inntraff like før klokken 4 natt til tirsdag om lag 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana, opplyser det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC).

Én person mistet livet da han hoppet ut av huset sitt da skjelvet traff, ifølge myndighetene. En annen person omkom da en bygning kollapset i kystbyen Durrës, 33 kilometer vest for Tirana. Redningspersonell jobber for å hente ut andre mennesker fra bygningen, opplyser myndighetene.

Flere personer mistet også livet da en bygning kollapset i Thumanë, som ligger 36 kilometer nord for Tirana, ifølge landets forsvarsdepartement. Det meldes om at minst tre leilighetsbygg og en strømforsyningsstasjon ble påført skader i dette området.

Får støtte fra andre land

Albanias president Ilir Meta sier situasjonen i Thumanë, som ligger nære episenteret, er «veldig dramatisk».

Rundt 400 soldater har satt opp telt i de rammede byene for å gi ly til folk med ødelagte hus.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sykehus, sier landets helseminister Ogerta Manastirliu til avisen Gjurma.

Rama opplyser at flere naboland, EU og USA har tilbudt støtte. Kosovo har sendt et beredskapsteam for å hjelpe Albania med å takle konsekvensene av det kraftige skjelvet.

Kraftigste skjelvet på 20 år

Bilder på sosiale medier viser ødeleggelser og hus som har rast sammen. Folk løp ut i gaten i panikk i Tirana og i Durrës.

Flere etterskjelv fulgte nattens kraftige skjelv, som ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigste i Albania på 20 år, skriver nyhetsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i et stort område og i flere naboland. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennes i regionene Puglia and Basilicata, helt sør i Italia.

I september ble minst 108 mennesker skadd etter at Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durrës.