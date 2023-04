Joe Biden vil stille til gjenvalg som president i 2024

President Joe Biden vil stille til gjenvalg som demokratenes presidentkandidat neste år, sier han i et intervju med NBC Today.

Joe Biden stiller til gjenvalg i neste års presidentvalg i USA, melder flere medier.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Jeg planlegger å stille, Al, men vi er ikke klar til å kunngjøre det ennå, sier Biden i et intervju med Al Roker i NBC Today.

Biden har tidligere sagt han har til hensikt å stille, uten at det er sagt offisielt. Både han og visepresident Kamala Harris har sagt at de i så fall stiller sammen igjen.

En rådgiver sier at beslutningen er tatt, men at Biden misliker å føle seg presset til å kunngjøre det han har bestemt seg for.

Forfatter og Kennedy jr.

I en meningsmåling utført for CNN for to dager siden sa bare 32 prosent av de spurte at Biden fortjener en ny periode i Det hvite hus.

Biden er 80 år gammel og har vært president siden januar 2021.

På demokratisk side har ellers bare to andre meldt seg på. De er forfatteren av spirituelle bøker, Marianne Williamson, og tidligere president John F. Kennedys nevø, antivaksineaktivisten Robert Kennedy jr.

Hvem blir Trumps utfordrere?

Det er ikke kjent hvilken kandidat Republikanerne vil stille med, men tidligere president Donald Trump (76) har alt meldt seg på i kappløpet.

Florida-guvernør Ron DeSantis regnes som Trumps mest seriøse rival, men hans oppslutning har sunket i det siste. DeSantis har heller ikke kunngjort at han stiller.

Bare tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina, Nikki Haley, og tidligere guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson, har offisielt lansert sitt kandidatur, men også tidligere visepresident Mike Pence ventes å stille.