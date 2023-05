London klar for historisk kongekroning

Det er duket for folkefest i London når kong Charles krones i dag.

Tilhengere av kongedømmet finner sin plass blant tilskuerne.

NTB

Flere hundre tusen turister, pressefolk og fine gjester har inntatt den engelske hovedstaden når britenes nye konge skal krones i dag. Flagg og vimpler pryder Londons gater, mens bilder av kong Charles er satt opp i vindusruter rundt om i byen.

Kong Charles og dronning Camilla skal i formiddag sette seg i hestevognen som skal frakte dem til Westminster Abbey for kroningen.

En real folkefest

Forrige gang en britisk regent ble kronet var helt tilbake i 1953, da kongens mor – dronning Elizabeth – inntok tronen.

Det er ventet at kroningen blir en real folkefest. Statsminister Rishi Sunak har sagt at festen er et bevis på hva Storbritannia kan få til. Andre har stilt spørsmål ved prislappen – ifølge BBC koster festlighetene mellom 50 og 100 millioner pund.

Det er et sted mellom 660 og 1330 millioner kroner.

Dette er det viktigste som skjer: Klokken 07.00: Festdagen begynner med at tilskuerplassene langs kongens prosesjonsrute åpner. Der kan skuelystne finne den beste plassen for å se kongen og dronningen på vei til og fra Westminster Abbey, hvor kroningen vil foregå. Det er ventet store folkemengder da kroningen er en stor turistmagnet. Klokken 08.15: Gjestene begynner å ankomme kroningsseremonien i Westminster Abbey. Klokken 10.00: Menigheten og gjestene får sette seg i kirken i påvente av den historiske kroningen. Sist det foregikk en kroning i Westminster Abbey var da Charles' mor dronning Elizabeth ble kronet i 1953. Klokken 10.30-11.45: De viktigste gjestene begynner å ankomme Westminster Abbey. Det vil si statsoverhoder, representanter fra andre lands regjeringer og kongefamilier, høytstående politikere i Storbritannia, tidligere statsministre og medlemmer av den britiske kongefamilien. Klokken 11.20-11.50: Kong Charles og dronning Camilla drar fra Buckingham Palace til Westminster Abbey i det som kalles kongeprosesjonen. Prosesjonen går ned paradegaten The Mall, gjennom Admiralty Arch, ned Whitehall og ved Parliament Street, rundt Parliament Square til Broad Sancturary, før den ankommer Westminster Abbey cirka 11.50. Vognen kongeparet skal bruke under prosesjonen, er den samme som dronning Elizabeth brukte da hun feiret 60 år som monark. Klokken 12.00: Kroningsseremonien starter i Westminster Abbey. Den ledes av erkebiskopen av Canterbury og er en høytidelig og religiøs begivenhet fyll av symbolikk. Kroningsseremonien har stort sett vært lik i Storbritannia de siste 1.000 årene. Forsamlingen i kirken vil bli spurt flere ganger om de anerkjenner kong Charles som monark, og de vil svare med «God save the king» («Gud signe kongen»). Klokken 13.00: Kong Charles blir kronet med St. Edwards-kronen og forsamlingen i Westminster Abbey vil atter en gang si «Gud signe kongen». Salutter fyres av i hele landet for å feire Storbritannias nye monark. Klokken 14.00-14.45: Kroningsseremonien avsluttes med nasjonalsangen, og kongen og dronningen fraktes tilbake til Buckingham Palace i det som kalles kroningsprosesjonen. Prosesjonen avsluttes ved Buckingham Palace, der kongen og dronningen i hagen vil få en kongelig salutt fra militæret. Klokken 15.15: Kongeparet og andre medlemmer av kongefamilien vil hilse på folket fra balkongen på Buckingham Palace. Fly og helikoptre vil deretter fly over Buckingham Palace og The Mall i formasjon for å hilse kongen.

De siste forberedelser foran Westminster Abbey.

Står tett i tett

Noen få tilskuere samlet seg foran Westminster Abbey i morgentimene lørdag, mens de siste forberedelsene ble gjort. Men langs The Mall står publikum tett i tett.

Bilder viser stort politinærvær og skuelystne i tette mengder langs hver side av gaten. Union Jack og de britiske fargene var overalt; på hatter, flagg, briller, parykker og all slags pynt.

På Waterloo station var det stor aktivitet. Like etter kl. 08 kom rundt 5.000 soldater fra ulike deler av forsvaret på spesielt oppsatte tog fra steder som Farnborough, Tring og Aldershot.

Alle våpengrenene skal være representert i den store kroningsprosesjonen som går gjennom Londons gater senere på dagen.

På Trafalgar Square hadde det i morgentimene samlet seg en liten gruppe demonstranter. De veivet med flagg med påskrift om opphevelser av kongedømmet og innføring av republikk.