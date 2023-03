Fredsprisvinner Ales Bjaljatski dømt til ti års fengsel i Belarus

Den belarusiske menneskerettsforkjemperen og nobelprisvinneren Ales Bjaljatski dømmes til ti års fengsel, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Natallia Pintsjuk holder nobelforedrag for sin ektemann, den fengslede belarusiske aktivisten Ales Bjaljatski, i Oslo rådhus i oktober i fjor. Bjaljatski ble fredag dømt til ti års fengsel i hjemlandet.

NTB

Bjaljatski og to av hans medarbeidere er tiltalt for å ha smuglet penger inn i Belarus og finansiering av demonstrasjoner. Medarbeiderne er idømt henholdsvis ni og sju års fengsel.

Bjaljatski har erklært seg ikke skyldig, og hans allierte anser fengslingen og tiltalen som en form for hevn fra regimet for Bjaljatskis menneskerettighetsarbeid. Helsingforskomiteen reagerer sterkt på dommen.

– Den norske Helsingforskomité er ikke overrasket, men like fullt rystet over kynismen som ligger bak dommene som nettopp ble utstedt til våre belarusiske venner i Minsk, sier generalsekretær Berit Lindeman.

«Oppkok av falske anklager»

60-åringen er den mest framtredende av de mange belaruserne som er blitt arrestert i etterkant av de store demonstrasjonene mot president Aleksandr Lukasjenko og hans regime sommeren 2020. Menneskerettsgrupper mener det nå er rundt 1.500 politiske fanger i landet.

Helsingforskomiteen sier at rettssaken mot de tre mennene «oppfyller alle kriterier for en farse», og at den er et «oppkok av falske anklager».

– Dommen har ingenting med strafferett å gjøre, men må anses som en direkte ordre til dommeren fra Lukasjenko, sier Lindeman.

Kona tok imot prisen

Bjaljatski vant Nobels fredspris for 2022, sammen med ukrainske Senteret for borgerrettigheter (CCL) og russiske Memorial.

Han har vært fengslet uten dom siden 2021 og kunne dermed ikke motta Nobels fredspris i egen person.

Hans kone Natallia Pintsjuk måtte holde nobelforedraget.