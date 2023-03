Rapport: Over halvparten av verdens befolkning vil være overvektig innen 2035

Over halvparten av verdens befolkning vil være overvektig innen 2035, ifølge en ny rapport fra World Obesity Federation.

NTB-Reuters

Organisasjonen World Obesity Federation anslår i en rapport at over 4 milliarder mennesker vil være overvektige innen 2035.

Ifølge rapporten har antallet overvektige barn og overvektige i land med lavere inntekt økt spesielt mye de siste årene.

– Det er spesielt bekymringsfullt at antallet barn og unge som er overvektige, stiger så raskt, sier leder for organisasjonen, Louise Baur. Hun omtaler funnene i rapporten som en alvorlig advarsel.

Hun sier myndigheter over hele verden må gjøre alt de kan for å sørge for at dagens helseproblemer ikke gis videre til den yngre generasjonen.

Rapporten advarer om at antallet overvektige barn vil dobles innen 2035 om det ikke snart tas grep. Da er det anslått at 208 millioner gutter og 175 millioner jenter vil være overvektige.

World Obesity Federation slår imidlertid fast at fokuset ikke skal være på enkeltpersoners fedme, men på de samfunnsmessige, miljømessige og biologiske faktorene som fører til overvekt.

I 2020 var 2,6 milliarder mennesker i verden betegnet som overvektige, noe som tilsvarer 38 prosent av verdens befolkning.

Tallene fra rapporten skal legges frem for FN neste uke.