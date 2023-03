NRK: Seks norske offiserer svartelistet av FN for sexkjøp og seksuell utnyttelse i Sør-Sudan

FN har ekskludert seks norske offiserer fra FN-tjeneste for godt etter at de skal ha utnyttet afrikanske kvinner seksuelt under tjeneste i Sør-Sudan.

FN har utestengt seks norske offiserer fra fremtidige oppdrag.

NTB

Det viser et brev fra FN-sekretariatet til den norske FN-delegasjonen i New York, skriver NRK.

Hendelsene skjedde i 2013 og 2014. Offiserene skal ha kjøpt seksuelle tjenester av lokale kvinner, samt utnyttet og gitt seksuell oppmerksomhet til en lokalt ansatt kvinne i den norske leiren.

Militærpolitiet etterforsket sakene, men Norge meldte fra om saken til FN først ni år senere. To av offiserene fikk også reise på nye oppdrag i etterkant.

Norge er også blitt oppført i en database over land som har brutt reglene mot seksuell utnyttelse og overgrep i FN.

– FN har informert norske myndigheter om at handlingene var i strid med disiplinære regler, sier talsperson for FNs generalsekretær Farhan Haq.

– Det er sterkt beklagelig. Det har ikke vært etablert en praksis for rapportering i forbindelse med mistanke, etterforskning eller disiplinære hendelser i FN-operasjoner mellom Forsvaret og Forsvarsdepartementet, skriver seniorrådgiver Marita Hundershagen i Forsvarsdepartementet i en e-post.