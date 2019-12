Forsker: Våpenhvilen i Øst-Ukraina kan bli kortvarig

Våpenhvilen Russland og Ukraina er enige om, er et første steg i retning normalisering, men den er skjør og kan bli kortvarig, tror forsker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin (t.h.) er enige om våpenhvile i Øst-Ukraina, men den er skjør og kan bli kortvarig, tror ekspertene. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

De to presidentene Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj ble mandag enige om å innføre våpenhvile i Øst-Ukraina innen året er omme.

Under møtet i Paris, der også Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel deltok, ble det også oppnådd enighet om tilbaketrekning av styrker fra konfliktsonene i Øst-Ukraina innen mars neste år.

Putin og Zelenskyj er dessuten enige om å løslate samtlige krigsfanger før årsskiftet, samt om å holde et nytt toppmøte om fire måneder.

Skrøpelig

Avtalen er det første lille steget i retning av normalisering, mener seniorforsker og Russland-ekspert Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk Institut for Internationale Studier.

– Vi får håpe at våpenhvilen trer i kraft. Den blir skrøpelig og det er naivt å tro at den kommer til å holde særlig lenge, sier han til Ritzau.

– Vi må selvsagt være forberedt på at våpenhvilen kommer til å bli brutt, sier Splidsboel Hansen.

Fornøyd Putin

Putin var godt fornøyd etter Paris-møtet og betegnet enigheten som ble oppnådd som et «viktig skritt» mot en nedtrapping av konflikten i Øst-Ukraina.

Zelenskyj mener derimot avtalen kunne ha gått enda lenger.

– Mange spørsmål ble besvart, og mine motparter sier at det er et veldig godt resultat etter det første møtet. Men jeg vil være ærlig: Det er veldig lite. Jeg ønsket å løse et større antall problemer, sa han etter møtet.

Viktig for Zelenskyj

Enigheten som ble oppnådd i Paris er særlig viktig for Zelenskyj, mener Flemming Splidsboel Hansen.

41-åringen ble innsatt som president i mai og har lovet sine velgere å arbeide for en løsning på konflikten med de russiskstøttede separatistene i Øst-Ukraina.

– Det var avgjørende for Zelenskyj å komme hjem med en avtale. Det var ikke så viktig for Putin. Jeg tror Putin har bestemt seg for å prøve å spille med og se hva som skjer, sier Splidsboel Hansen.

Minsk-avtalen

Mandagens møte var første gang Putin og Zelenskyj satt ansikt til ansikt, og det var på forhånd ikke ventet noe stort gjennombrudd i form av en omfattende fredsavtale.

Utgangspunktet for Paris-møtet var den såkalte Minsk-avtalen fra 2015. Også da ble Russland og Ukraina enige om våpenhvile, tilbaketrekning av tunge våpen fra fronten og om å holde lokalvalg i Ukrainas separatistkontrollerte Donbass-region.

Avtalen ble brutt kort tid etter, og Tysklands daværende utenriksminister, nåværende president Frank-Walter Steinmeier, lanserte en noe forenklet versjon.

Heller ikke den avtalen er etterlevd, men håpet om en løsning på konflikten som har krevd nærmere 14.000 menneskeliv de siste fem årene, er nå på nytt tent.