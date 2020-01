Frykt for tsunami etter kraftig jordskjelv i Karibia

Eksperter advarer om at det kan komme en farlig tsunami etter at et kraftig jordskjelv rammet sør for Cuba og nordvest for Jamaica.

NTB-AP-AFP

Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og var relativt grunt. Episenteret lå kun 10 kilometer under havbunnen.

Amerikanske seismologer uttalte tirsdag kveld at Karibia om kort tid kan bli rammet av farlige tsunami-bølger.

Det har foreløpig ikke kommet meldinger om at personer er skadd eller om materielle ødeleggelser.

