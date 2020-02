Britiske myndigheter varsler nye endringer etter «terrorrelatert» knivstikking i London

Britiske myndigheter varsler omfattende endringer i systemet som håndterer domfelte terrorister løslatt fra fengsel, etter knivstikkingen i London søndag.

Politiet undersøker en bil i Streatham i London etter knivangrepet. Foto: AP / NTB scanpix

Det sier statsminister Boris Johnson i en uttalelse søndag.

– I morgen vil vi kunngjøre ytterligere planer for grunnleggende endringer i systemet for å håndtere de som er dømt for terrorhandlinger, sier Johnson.

Det er ikke kjent hva planene vil innebære.

Angriperen, som politiet har identifisert som 20 år gamle Sudesh Amman, ble skutt og drept av politiet i Streatham sør i London. En kvinne i 50-årene og en mann i 40-årene ble knivstukket. Mannen har livstruende skader, mens kvinnen har mindre skader. En tredje person, en kvinne i 20-årene, ble lettere skadet, antakelig av glasskår, skader indirekte forårsaket av politiets skudd.

Ifølge politiet hadde Amman på seg en falsk bombevest, og knivstikkingen fant sted i en travel handlegate rundt klokken 14 lokal tid.

Gjerningsmannen er av politiet identifisert som Sudesh Amman. Han ble skutt og drept av politiet etter at han knivstakk to personer i London søndag. Foto: Metropolitan Police / AP / NTB scanpix

Nylig løslatt

Amman ble nylig løslatt fra fengsel, hvor han hadde sonet for terrorforbrytelser. Ifølge politiet er han dømt for en sak knyttet til ytterliggående islamisme.

Søndagens hendelse skjer om lag to måneder etter at en annen mann som hadde sonet for terrorforbrytelser, knivstakk to mennesker i nærheten av London Bridge. Den britiske regjeringen svarte med å kunngjøre at de vil innføre lengre straffer for terrorrelaterte lovbrudd, slutte med prøveløslatelser og overføre mer ressurser til politiet for terrorbekjempelse.

Gjerningsmannen ble løslatt fra de siste ukene under «aktiv politiovervåking», ifølge britiske medier. I mai 2018 ble han pågrepet i Nord-London, siktet for å ha planlagt et terrorangrep.

Takker politiet

Både statsminister Boris Johnson og London-ordfører Sadiq Khan takker helsepersonellet og politiet etter hendelsen.

– Terrorister forsøker å splitte oss og ødelegge vår levemåte. Her i London vil vi aldri la dem lykkes, sier Khan på Twitter.

– Mine tanker er med de skadede og rammede, sier Johnson.

