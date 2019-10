Fem drept i Østerrike: Skjøt ekskjæresten og flere familiemedlemmer

Skal ha dratt hjem og hentet våpen etter krangel.

FEM DRAP: Politi og redningspersonell foran eneboligen i Kitzbühel der fem drap skal ha blitt begått i morgentimene natt til søndag. ZOOM.TIROL / Reuters, NTB Scanpix

En 25 år gammel mann er pågrepet for å ha skutt sin ekskjæreste, hennes nye partner og tre andre familiemedlemmer i vintersportsstedet Kitzbühel. Det melder avisen Tiroler Tageszeiteung.

Ifølge den tyske avisen Bild opplyser politiet at den antatte 25-åringen er pågrepet.

Ifølge Tiroler Tageszeitung fant drapene sted i morgentimene natt til søndag, i en enebolig. Avisen opplyser at gjerningsmannen kjørte hjem til sin ekskjæreste mellom klokken 04 og 05 om morgenen. Her skal ekskjærestens far ha åpnet døren. Også datteren skal ha kommet til, skriver Aftenposten.

Skal ha hentet våpen

Det skal ha oppstått en diskusjon. Faren ba 25-åringen om å forlate boligen. Deretter skal 25 åringen ha kjørt hjem til sin huset der han selv bor, hentet et våpen som en bror har lisens på, og kjørt tilbake igjen til ekskjærestens hus.

Her kom han seg opp på en balkong, knuste et vindu og tok seg inn i huset.

Her drepte han ekskjæresten, hennes nye partner, moren og ytterligere to andre familiemedlemmer. Avisen opplyser at det er to kvinner og tre menn som er drept.

På en pressekonferansen klokken 12 presenterte politiet flere detaljer fra dramaet i Kitzbühel. Her opplyste Walter Pupp, leder for etterforskningsavdelingen ved den statlige kriminalenheten om at 25-åringen selv hadde oppsøkt og meldt seg til politiet.

Det ble også opplyst om at nødsentralen ble varslet klokken 6.15. Flere ambulanser og annet redningspersonell ble umiddelbart sendt til åstedet.

Et større kriseteam er innkalt for å varsle øvrig familie og pårørende.

Skal ha gitt fra seg våpenet

Det opplyses videre at den antatte gjerningsmannen selv ga fra seg drapsvåpenet, og dessuten en kniv. Rettsmedisinere skal avgjøre om også kniven er brukt under handlingen.

Politiet antar foreløpig at motivet handler om «et avsluttet kjærlighetsforhold». Gjerningsmannen skal ikke ha vært påvirket av alkohol, men sjekkes for eventuelle andre stoffer.

25-åringen bor sammen med egen familie. En bror av ham har ifølge politiet våpenlisens, og hadde det som antas å være drapsvåpenet innelåst i denne boligen. Hvordan 25-åringen fikk tilgang til våpenet er uklart.

Gjerningsmannen skal tidligere være registrert som bosatt i eneboligen der drapene skjedde, og kjente ifølge politiet til hvor de ulike i familien her befant seg om natten.

25-åringen er tidligere kjent av politiet, men for mindre forhold.