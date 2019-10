Merkel på markering etter synagogeangrep

Tysklands statsminister Angela Merkel deltok på en markering i Berlin etter at to personer ble skutt og drept ved en jødisk synagoge i byen Halle.

Statsminister Angela Merkel deltok på en gudstjeneste i Berlin onsdag kveld i solidaritet med ofrene etter synagogeskytingen. Christoph Soeder /dpa via AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Merkel sto seint onsdag kveld sammen med personer utenfor Berlins hovedsynagoge, samlet i en stille markering for å vise solidaritet med ofrene for det væpnede angrepet tidligere på dagen.

– Det har vært et angrep på jøder i Tyskland, slo Merkel fast.

– Mitt mål, og alle andre politikers mål, er å gjøre alt for at dere kan leve trygt. Denne dagen viser at det ikke har blitt gjort nok, og at vi må gjøre mer, sa statsministeren til de oppmøtte ved Neue-synagogen.

To personer ble skutt og drept og to personer er skadd i angrepet nær en synagoge i Halle i Tyskland onsdag. Jens Meyer / AP / NTB scanpix

To personer, en mann og en kvinne, ble skutt og drept i den byen Halle i det som fremsto som et antisemittisk angrep under jødenes markering av helligdagen jom kippur.

Synagoge var målet

En synagoge i Paulusviertel-distriktet i Halle var åpenbart målet for angriperen, en 27 år gammel lokal nynazist, men han kom seg ikke inn.

Mannen plasserte deretter hjemmelagde eksplosiver utenfor synagogen og kastet en håndgranat inn på den jødiske kirkegården tett ved. Deretter skjøt og drepte han en kvinne i gaten utenfor.

Mannen fortsatte deretter til en kebabkiosk, der han skjøt og drepte en mann.

Nynazist

Ferden gikk deretter videre til Landsberg øst for Halle, der han forsøkte å kapre en bil. En mann som forsøkte å hindre ham, ble skutt og såret.

Gjerningsmannen, som Bild har identifisert som tyske Stephan Balliet, forlot deretter stedet i en kapret taxi og kolliderte deretter med en lastebil og blir pågrepet.

Han filmet hele angrepet med et kamera montert på hjelmen og strømmet det 36 minutter lange opptaket på det nettforumet Twitch.

Folk er redde

Rabbi Gesa Ederberg forteller at hun har mottatt mange meldinger fra folk som er redde etter angrepet.

– Mange har fortalt meg at de ikke kommer fordi de er redde. Det må endre seg, sier hun.

Under den stille seremonien onsdag kveld tente de oppmøtte lys i solidaritet med ofrene. Flere mennesker bar israelske flagg på skuldrene, mens andre hadde et banner med teksten «mot all antisemittisme».

– Det var viktig for oss å vise vår solidaritet med det jødiske samfunnet. Et angrep på jøder i Tyskland er et angrep på oss alle, sier arrangøren bak gudstjenesten, Sawsan Chebli.