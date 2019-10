Syrias regjeringshær skal ha inntatt by nær Tyrkias grense

Soldater som kjemper for Syrias president Bashar al-Assad, har inntatt byen Tal Tamr i nærheten av grensa til Tyrkia, melder statlige syriske medier.

Tyrkisk-støttede syriske opprørere feirer i Sanliurfa-provinsen søndag etter meldinger om at tyrkiske styrker og alliert milits hadde erobret byen Tal Abyad fra kurdisk milits. Foto: Cavit Ozgul / AP / NTB scanpix

NTB

Den syriske hæren har ankommet området for å «konfrontere tyrkisk aggresjon», melder det statlige nyhetsbyrået SANA mandag morgen.

Innbyggerne i Tal Tamr, som ligger rundt 20 kilometer fra grensa, ønsket soldatene velkommen, hevdes det videre.

Meldingen sier ingenting om hvilken retning den syriske hæren angivelig marsjerte inn i byen fra og gir ingen ytterligere detaljer.

Den tyrkiske hæren rykket forrige uke inn i Nord-Syria for å bekjempe kurdisk milits, som de siste årene har fått kontroll over større landområder erobret fra ekstremistgruppa IS.

Søndag kunngjorde den kurdiske administrasjonen at de har inngått en avtale med Assad-regjeringen. Den går ut på at den syriske hæren kommer den kurderdominerte SDF-militsen til unnsetning og at regjeringsstyrker utplasseres langs grensa, opplyser administrasjonen i en uttalelse.

SDF har i flere år vært alliert med USA. I helgen opplyste Pentagon at de opptil 1.000 amerikanske soldatene som er i Nord-Syria, har fått ordre om å trekke seg bort fra Nord-Syria. Det betyr ikke at bakkestyrken forlater landet, men at soldatene beveger seg lenger sør i frykt for at Tyrkia vil utvide offensiven i den retningen.