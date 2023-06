150 pågrepet i Frankrike – Macron innkaller til krisemøte

Natt til torsdag var den andre på rad med protester i Paris' forsteder og andre steder i Frankrike etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet.

I Paris-forstaden Nanterre var det sammenstøt mellom politi og ungdommer og flere biler ble påtent i den andre natten med voldsomme protester etter at en tenåringsgutt ble skutt og drept i en politikontroll.

NTB

– En natt med uholdbar vold mot republikkens symboler. Rådhus, skoler og politistasjoner er satt i brann eller angrepet, oppsummerer innenriksminister Gérald Darmanin på Twitter.

Frankrikes president Emmanuel Macron innkalte til krisemøte i regjeringen. Han dro til regjeringens krisesenter klokken 8 torsdag morgen, skriver nyhetskanalen BFMTV.

Onsdag kalte Macron skytingen av tenåringen «utilgivelig». Torsdag formiddag ble det kjent at politimannen som skjøt ham er under etterforskning. Han er fra før siktet for uaktsomt drap.

Gutten hadde nordafrikansk opphav, og omstendighetene rundt skytingen har ført til stor misnøye blant franske unge.

I Nanterre, der 17-åringen ble skutt, ble søppelkasser stukket i brann, og det ble avfyrt fyrverkeri. Det ble meldt om lignende protester i andre forsteder og i byen Dijon onsdag kveld.

I regionen Essonne sør for den franske hovedstaden tente en gruppe mennesker på en buss etter å ha tvunget alle passasjerene til å gå av, opplyser politiet.

I sørfranske Toulouse ble flere biler påtent, og det ble kastet stein mot nødetatene som rykket ut.