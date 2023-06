Domstol vil utestenge Bolsonaro fra politikk fram til 2030

Et flertall av dommerne i Brasils valgtribunal mener ekspresident Jair Bolsonaro er skyldig i maktmisbruk etter fjorårets valg og vil utestenge ham fra politikken til 2030.

Et flertall i Brasils valgtribunal stemmer for å stenge ekspresident Jair Bolsonaro ute fra politikken fram til 2030. Dommen kan ankes til landets høyesterett.

Bolsonaro er tiltalt for å ha misbrukt presidentembetet og myndighetenes kommunikasjonskanaler til å fremme egen valgkamp og så tvil om det brasilianske valgsystemet.

Fire dommere har stemt for å finne ham skyldig, mens én har stemt mot. To dommere har igjen å stemme. Bolsonaro nekter seg skyldig og har tidligere sagt at en fellende dom ville ankes til høyesterett.

Saken baserte seg først og fremst på et møte i presidentpalasset med utenlandske ambassadører i juli i 2022 der han fortalte dem at det elektroniske valgsystemet var rigget. Han brukte statsansatte til å arrangere møtet, og den statlige TV-kanalen dekket det.

Erkjente ikke tap

Den kontroversielle, høyrepopulistiske 68-åringen, som er tidligere kaptein i hæren, tapte for venstrekandidaten Lula da Silva i valget i oktober i fjor og anklages for å ha dannet en landsomfattende bevegelse for å kaste om på valgresultatet.

Det toppet seg da tusener av tilhengerne hans 8. januar, uka etter at Lula var innsatt som president, okkuperte kongressen, presidentpalasset og høyesterett i hovedstaden Brasilia i et forsøk på å utløse et militærkupp.

Selv erkjente han aldri at han tapte, og dro til Florida før Lula ble innsatt som president. Han returnerte til Brasil først i mars.

Karriere opp i røyk

Dersom kjennelsen blir stående, kan Bolsonaro ikke stille ved valget i 2026. Han etterforskes også for flere kriminelle forhold, og det kan komme flere tiltaler.

Dermed ligger hans politiske karriere i grus, og det er lite trolig at han noensinne igjen kan komme til makten.

– Kjennelsen vil gjøre slutt på Bolsonaros muligheter for å bli president igjen, og det vet han. Fra nå av vil han fokusere på å holde seg ute av fengsel, mens han utpeker noen andre til å drive fram politikken hans, sier professor i statsvitenskap Carlos Melo ved Insper-universitetet i São Paulo.