WHO: Opp til 36 millioner europeere lider av langkorona

– En kompleks helsetilstand vi fortsatt vet svært lite om.

Millioner av europeere lider av langkorona.

Ada Emilie Persent

Kopier lenke

Kopier lenke

Nærmere 36 millioner europeere kan være rammet av langkorona etter koronapandemien, melder Verdens helseorganisasjon WHO.

Det vil si at en av 30 europeere de siste tre årene kan ha fått lengeværende helseproblemer etter å ha vært smittet av korona, sier WHOs Europa-direktør Hans Kluge på en pressekonferanse i København tirsdag.

– Langkorona er en kompleks helsetilstand vi fortsatt vet svært lite om, sier Kluge.

Han påpeker at uten nye former for diagnose og behandling vil samfunnet aldri helt komme seg etter pandemien.

53 land i EU og Vest-Europa og østover langt inn i Sentral-Asia regnes som medlemmer av WHOs europeiske region. Langkorona er begrepet som brukes om symptomer som varer utover den fire uker lange akutte fasen til koronasmitten.