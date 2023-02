FN: Ekstremt kritisk for 6 millioner mennesker i Somalia

FN avblåser faren for hungersnød i Somalia, men sier at situasjonen for over 6 millioner mennesker i det volds- og tørkerammede landet er «ekstremt kritisk».

Situasjonen for rundt 6 millioner somaliere er ifølge FN «ekstremt kritisk» som følge av tørke og krigshandlinger.

NTB-AP

FN advarte i desember mot hungersnød blant rundt 250.000 mennesker i de hardest rammede områdene av Somalia mellom april og juni, men dette ser nå ut til å kunne unngås.

De fem siste regntidene har sviktet, og mye vil derfor avhenge av den sjette regntiden som nå står for døren.

FN konstaterer «svært høy dødelighet» i enkelte grupper, først og fremst blant dem som har flyktet til hovedstaden Mogadishu og til byen Baidoa sørvest i landet.

3,8 millioner somaliere er ifølge FN på flukt, mange som følge av tørke, mens andre har flyktet fra al-Shabaab, den al-Qaida-tilknyttede islamistgruppen som kontrollerer deler av landet.

Selv om hungersnød kan unngås vil nærmere en halv million somaliske barn bli alvorlig underernærte i år, konstaterer hjelpeorganisasjoner.