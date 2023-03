Politiet: Skulle jobbe for Vegvesenet på nye E39. Endte feil vei – i feil tunnel.

– Tror kanskje det er en som har hatt en dårlig dag på jobben.

Råtunnelen på nye E39 mellom Bergen og Os.

Politisjef Ronny Øvrebotten i Bergen sør forteller om episoden sent onsdag kveld der en bil kjørte feil vei i E39 Råtunnelen. Tunnelen er en del av nyveien mellom Bergen og Os.

Ifølge Øvrebotten var dette en entreprenør som skulle utføre arbeid for Statens vegvesen. Bilen ble oppdaget via kameraene i tunnelen. Vegtrafikksentralen ga beskjed til politiet.

– Vi rykket ut og kom i kontakt med sjåføren. Bilen sto da i ro, sier Øvrebotten.

– La seg flat

Politisjefen sier entreprenøren egentlig skulle gjøre en jobb på brannskap i Lyshorntunnelen på samme strekning. Den tunnelen var stengt på dette tidspunktet.

Men av grunner Øvrebotten ikke helt vet, var vedkommende altså på feil sted.

– Vedkommende befant seg i feil tunnel og la seg flat. Vi har opprettet en sak etter veitrafikkloven.

Øvrebotten poengterer at det var lite trafikk og at det ikke oppsto noen trafikkfarlige situasjoner. Han antar likevel at hendelsen i etterkant vil føre til at «noen interne rutiner og instrukser tas opp» mellom Vegvesenet og entreprenøren.

– Dårlig dag

– Politiet har sagt at de vil kartlegge hvem som kjører feil vei på nyveien og hvorfor det skjer. Hva tror du denne episoden kan skyldes?

– Det vil bli spekulasjoner om jeg skal si noe om det. Jeg tror kanskje det er en som har hatt en dårlig dag på jobben, rett og slett.

Politiet sier meldingen kom klokken 23.15 onsdag. Tunnelen var ifølge politiet åpen igjen i 00.45-tiden.

Kjøring feil vei på den nye E39-strekningen forbindes ellers gjerne med Lyshorntunnelen. For en måned siden anslo Vegvesenet åtte–ti slike tilfeller i Lyshorntunnelen siden åpningen i fjor høst.

– Veldig alvorlig

Svenn Finden er avdelingsdirektør i Vegvesenet for drift og vedlikehold i vest. Han forteller at arbeidet som ble utført, var en type reklamasjonsarbeid.

– Dette er en veldig alvorlig sak som vi må ta opp med entreprenøren. Her har det tydeligvis vært en svikt i rutinene, det er ikke til å legge skjul på, både når det gjelder innmelding av arbeidet og at det kjøres feil retning i en åpen tunnel, sier Finden til BT.

Avdelingsdirektøren sier han ble gjort obs på episoden torsdag morgen.

– Det har vært flere episoder med feilkjøring på den nye strekningen. Kan onsdagens hendelse fortelle noe om at dette er vanskelig å skjønne?

– Det er godt merket. Dette kan være en menneskelig svikt ved at det er kjørt ut feil eller at det skulle gjøres noe arbeid i nærheten, sier Finden.

Han føyer til at det er strenge rutiner for både stopp og arbeid i tunneler, spesielt når tunnelen er åpen.

– Og begge deler skal meldes inn til Vegtrafikksentralen.

Finden kjenner ikke detaljer rundt hvor det skulle jobbes og kan foreløpig ikke kommentere politiets opplysninger om at entreprenøren også befant seg i feil tunnel.