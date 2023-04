Bussjåføren satt med mobilen mens han kjørte: – Dette kunne ha gått skikkelig galt

Venninnene reagerer sterkt på det de opplevde på bussen onsdag ettermiddag.

Da Ane Hval Fagertun og venninnen Anette Eilertsen-Dillon skulle ta bussen fra Håkonshella onsdag ettermiddag fikk de en noe urovekkende opplevelse.

I speilet som viste sjåføren kunne de se at han satt med mobilen mens han kjørte.

De to dokumenterte hendelsen på video.

– Dette pågikk i minst fem–seks minutter. På et tidspunkt hadde han begge hendene av rattet, sier Dillon.

– Ropte at han måtte følge med

De to venninnene forteller at veien er svært svingete, og at det ferdes mange skolebarn langs veiene.

– Jeg jobber selv på en barneskole og ble fryktelig provosert. Jeg ropte at han måtte følge med på veien, men han responderte ikke, sier Ane Hval Fagertun.

De to forteller at de synes oppførselen var uakseptabel.

– Bare ett lite sekund med uoppmerksomhet kan føre til at det går skikkelig galt. Her løper det uforutsigbare barn langs veiene, og han sitter på mobilen, sier Anette Eilertsen-Dillon.

– Dette kunne ha gått skikkelig galt, legger hun til.

Ifølge dem holdt bussjåføren fartsgrensen som er 40 kilometer i timen.

– Det går ikke an å kjøre raskere på denne veien. Den er altfor svingete, sier Dillon.

Skyss sier de har strenge retningslinjer for bruk av mobil.

Skal følge opp saken internt

Jørgen Haukås, regionsjef i Tide, sier at de ikke ønsker å kommentere på personalsaker.

– Generelt kan jeg si at det er veldig strenge retningslinjer for bruk av mobil, sier Haukås.

Videre sier han at de kommer til å følge opp saken internt.

BT har bedt Tide om å få snakke med den aktuelle sjåføren, men de ønsker ikke å formidle kontakt.

Stine Olsen, seniorrådgiver for strategi og organisasjon i Skyss, skriver i en e-post til BT at de ikke er kjent med videoen.

Men at de på generelt grunnlag kan si at de forventer at bussjåfører som kjører på oppdrag for dem følge reglene for mobilbruk.

– Samt at de har sikkerhet som høyeste prioritet, skriver Olsen.

Videre opplyser hun at de alltid følger opp via operatørselskapet i tilfeller hvor de blir gjort oppmerksomme på regler brytes.