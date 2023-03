Mer trafikkaos ventes på vei til Voss: – Kjør andre ruter

Veiarbeidet fortsetter på E16 mellom Bergen og Voss. Det kan skape større trafikale problemer, opplyser BKK.

Søndag 22. februar skapte veiarbeid langs Stanghelle kaos på E16. Snart starter BKK opp ved Trengereid.

Trafikkdirigering og lysregulering har de siste ukene plaget vettet av mange bilister på E16.

Fra mandag er BKK i gang igjen med veiarbeid ved Romslo- og Risnestunnelen.

– Dette arbeidet vil potensielt kunne skape større problemer for trafikken på E16, sier prosjektleder Eli Kristin Dimmen i BKK.

Hun oppfordrer nå folk til å velge alternative veier.

Blir ledebil i tunnelene

– Mandag avvikles trafikken med ledebil både i Romslo- og Risnestunnelene og via gamleveien på nedsiden. Det blir i tillegg trafikkdirigering rett etter rundkjøringen på Trengereid, sier Dimmen.

Veiarbeidet har sammenheng med at BKK for tiden legger kabler for å øke strømkapasiteten i forbindelse med fellesprosjektet for vei og bane mellom Arna og Stanghelle (FAS).

Om noen lurer på hvorfor det ikke blir lysregulering på strekket, kan Dimmen opplyse om at veiarbeiderne har gått vekk fra den løsningen.

Lysregulering skapte nemlig floke for to uker siden. Med fem minutters intervaller var det noen som til slutt valgte å kjøre på rødt.

– Kjør andre veier

Arbeidet pågar døgnkontunerlig de neste to til tre ukene.

Dimmen spår derfor at utfarten på fredager og hjemfarten på søndager kommer til å bli rammet.

– Jeg anbefaler dem som skal forbi veiarbeidet i denne perioden om å velge alternative ruter om de har mulighet, sier Dimmen.

Bergensere kan for eksempel kjøre via Os, og inn til Voss fra Hardanger. Eventuelt kan man kjøre inn på E16 ved Samnanger. Her er det ikke lenger trafikkarbeid, opplyser Dimmen.