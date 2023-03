Problemer med Evinys hurtiglading i Norge og Sverige

Serverfeil fører til at ingen kan hurtiglade.

Eviny har blant annet hurtigladere i Fyllingsdalen.

Odd Olaf Askeland, leder for hurtiglading hos Eviny, forteller at det har oppstått et teknisk problem med elbilhurtigladerne mandag ettermiddag.

– De som forsøker å hurtiglade akkurat nå, får det ikke til. Dette skyldes en serverfeil hos en ekstern leverandør, Netpower, sier Askeland.

Både Norge og Sverige

Askeland sier at Eviny er de største leverandørene av lynlading i Norge.

De har lynladerne på Bystasjonen, Danmarksplass, Søreide og en rekke andre steder.

Han forteller videre at de jobber på spreng med å rette opp feilen.

– Dette gjelder alle Eviny sine ladere både i Norge og i Sverige. Forhåpentligvis får vi rettet opp feilen raskt, sier Askeland.

Han forteller videre at de kommer til å sette alle laderne i gratismodus om de ikke klarer å fikse problemet i løpet av kort tid.

– Det kan fungere om du bruker kort manuelt på noen av ladestasjoner, sier Askeland.

Appen som ikke funker

Det er appen man bruker for å betale for ladingen som ikke fungerer slik den skal.

Geir Robberstad i Netpower, som har laget appen, sier at de ikke vet hva som har skapt feilen.

– Vi har satt alle utviklere på saken for å løse problemet, sier han.