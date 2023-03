Evinys hurtiglading i Norge og Sverige fungerer igjen

Serverfeil førte til problemer med hurtigladerne. Mens Eviny jobbet med å rette feilen, fikk elbilistene lade gratis.

Eviny har blant annet hurtigladere i Fyllingsdalen.

Det opplyser leder for hurtiglading hos Eviny, Odd Olaf Askeland.

I 14-tiden mandag ettermiddag oppsto det et teknisk problem med elbilhurtigladerne.

– De som forsøker å hurtiglade akkurat nå, får det ikke til. Dette skyldes en serverfeil hos en ekstern leverandør, Netpower, sa Askeland.

Satte laderne i «gratismodus»

Askeland sier at Eviny er de største leverandørene av lynlading i Norge.

De har lynladerne på Bystasjonen, Danmarksplass, Søreide og en rekke andre steder.

– Dette gjelder alle Eviny sine ladere både i Norge og i Sverige. Forhåpentligvis får vi rettet opp feilen raskt, sa Askeland.

Alle laderne ble satt i gratismodus mens selskapet jobbet med å utbedre feilen.

Appen som ikke fungerte

Det var appen man bruker for å betale for ladingen som ikke fungerte slik den skulle.

Like over klokken 16.30 opplyste Askeland at feilen er rettet.

– Vi håper ikke altfor mange kunder hatt fått problemer, men nå skal alt i alle fall fungere som det skal, sier han.

Geir Robberstad i Netpower, som har laget appen, sa til BT tidligere i ettermiddag at de ikke vet hva som har skapt feilen.

– Vi har satt alle utviklere på saken for å løse problemet, sa han.