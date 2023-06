Riksrevisjonen: Dårlig veistandard medvirker til rundt 30 dødsulykker årlig

Dårlige veier og vinterglatt asfalt medvirker til rundt 30 dødsulykker i Norge hvert år. – Uakseptabelt, mener Riksrevisjonen.

– Det er et høyt tall – for høyt. I 2021 utgjorde det rundt 30 prosent av alle dødsulykker. Det er alvorlig at tilstanden på veiene våre medvirker til dødsulykker hvert år. Økte bevilgninger til drift og vedlikehold bidrar i liten grad til færre dødsulykker og ulykker med hardt skadde, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– At veitilstanden medvirker til så mange dødsulykker hvert år, kan vi ikke akseptere, sa han.

– Uakseptabelt

Det viktigste ulykkesårsakene knytter seg til drift – som brøyting, salting og rydding – og vedlikehold for å opprettholde en god nok veistandard. Disse faktorene har stor betydning både for risikoen for at det skjer en ulykke og for ulykkens skadeomfang. Ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden fra 2017 til 2021, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport som ble offentliggjort torsdag.

– I flere år har antallet dødsulykker på norske veier falt, men i fjor så vi på nytt en økning. Det kan skyldes tilfeldige svingninger, men det viser også at vi ikke kan ta trafikksikkerhet for gitt, sa Schjøtt-Pedersen.

Når ikke målene

Granskingen Riksrevisjonen har gjennomført, viser at veiene blir for dårlig driftet, at det er blitt mye dyrere å drifte og vedlikeholde veiene våre, og at situasjonen er knapt bedre til tross for en vesentlig økning i bevilgningene fra myndighetene.

– Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt siden 2015 uten at det tryggere, mer framkommelige og mer miljøvennlig veier, konkluderte riksrevisoren.