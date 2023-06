Plutselig var alle veier stengt: – Ble bare tull hele greien

Det var kjempekøer på E39 i Åsane torsdag kveld.

Det ble bom stopp på E39 da tunnelene stengte, og det pågikk arbeid på omkjøringsveien.

Det oppsto køkaos da Glaskartunnelen og Selviktunnelen på E39 ble stengt. Her skulle Vegvesenet foreta tunnelarbeid.

På samme tid ble omkjøringsveien rundt Eidsvågneset stengt. Her holdt fylket på med veiarbeid.

Tunnelene stengte klokken 22. Ved midnatt var det fremdeles lange køer mot Åsane. BT fikk en rekke sinte henvendelser fra bilister som lurte på hvordan dette kunne skje.

Det stod bom stille også på omkjøringsveien rundt Eidsvåg.

Arbeid på omkjøringsveien

Trafikkoperatør Nina Heggernes på Vegtrafikksentralen forteller at de hadde meldt inn tunnelstengingene for Selviktunnelen og Glaskartunnelen.

– De skulle stenge klokken 22 og det er helt normalt. Så viste deg seg at det var startet opp arbeid i Ervikveien som skulle fungere som omkjøringsvei.

Heggernes sier at de som var på jobb hos Vegvesenet torsdag kveld ikke fant noen meldinger om dette i systemet. Det skal sendes inn en såkalt «aktivering» i forkant av at arbeid startes opp.

Skal legge nytt dekke

Ervikveien er en fylkesvei. Her har fylkeskommunen bestemt seg for å legge nytt dekke neste uke. Arbeidet som fant sted torsdag kveld handlet om å frese veien for å klargjøre nytt dekke.

– Hva som er bakgrunnen for at fylket startet opp uten å starte arkivering kan ikke vi spekulere i, sier Heggernes.

Tore Pedersen fra avdelingen for dekkelegging i fylkeskommunen var ikke klar over at Vegvesenet ikke hadde fått med seg meldingen om arbeidet.

– Dette er jo det samme gamle. Det har vært noen systemfeil en stund nå. Det meldes inn arbeid, men så går det ikke ut til Vegvesenet, sa han til BT fredag morgen.

– Må bare beklage

Pedersen ba om å få sjekke mer opp i saken. Etter kort tid finner han ut at arbeideres deres ikke var meldt inn.

– Her har det skjedd en glipp fra vår side. Det ble bare tull hele greien, og det er veldig dumt, sier han.

– Så dette var utelukkende deres feil?

– Ja. Det er bare å beklage, vi må jo det. Dette skal ikke skje igjen, sier Pedersen.

Han legger til at de stanset arbeidet sitt umiddelbart da de ble kjent med kjempekøene og at også tunnelene var stengt.