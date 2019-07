OPEC undertegnet tirsdag en ny samarbeidsavtale med andre store oljeprodusenter, inkludert Russland og Mexico.

Avtalen blir sett på som et innspill for å holde seg relevant i et marked som er sterkt preget av den dramatiske økningen i produksjon av skiferolje i USA.

Utvinning av skiferolje har på få år forvandlet USA fra en av verdens største importører av olje til en betydelig oljeeksportør.

OPEC+ består av de 20 OPEC-landene i tillegg til Russland, Kasakhstan, Malaysia og Mexico.

Russlands voksende innflytelse i gruppa var tydelig mandag da den russiske energiministeren Aleksandr Novak kunngjorde at alle OPEC-ministrene var enige om å forlenge produksjonskuttene.

Kuttene ble bestemt av Russland og Saudi-Arabia under G20-møtet i Osaka sist helg. Iran protesterte mot at beslutninger blir tatt på forhånd, men stemte ikke imot å forlenge produksjonskuttene til mars 2020.

Iran var også skeptisk til den nye samarbeidsavtalen, og oljeminister Bijan Namdar Zanganeh sa etter møtet mandag kveld at den ikke vil få noen betydning for OPECs beslutningsprosesser.