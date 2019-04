Å ha en treningspartner, er som regel positivt. Dette er forutsetningene for å lykkes.

Elegant, og tilsynelatende enkelt, skifter Martine Short (31) posisjon mens Ørjan Utne (26) holder henne oppe.

– I de periodene vi har litt fokus på partrening, prøver vi å få til en økt i uken. Da gjør vi ofte akroyoga, sier Utne.

Våren har virkelig meldt sin ankomst, og dermed er også uteaktiviteter blitt mer innbydende.

– Vi har veldig ulike egenskaper. Han kan lære meg mye, og pushe meg. For oss har det fungert veldig bra at vi utfyller hverandre også i treningen, sier Short.

– Villig til å gi like mye

Short er yogalærer, mens Utne er personlig trener. Paret trener mye i jobbsammenheng, men finner også tid til å trene sammen. De går turer, driver med akroyoga eller kreativ trening på lekeplasser og i parker.

For at treningssamarbeidet skal fungere, må noen forutsetninger være på plass.

– Man må være på bølgelengde, sier Short.

– Det er en stor fordel at man er litt på samme nivå, ikke nødvendigvis i hvor stor grad man er trent, men at man er villig til å gi like mye. Man bør være villig til å presse hverandre litt, og kanskje ha noen like mål, sier Utne.

Fakta: Akroyoga Akroyoga kombinerer yoga, akrobatikk og thaimassasje. Akroyoga krever et godt samarbeid, tillit og kroppskontroll. Man jobber sammen med en eller flere andre.

Ørjan Deisz

Egenvekt populært

Bruk av egenvekt i trening har økt i popularitet de siste årene, ifølge American College of Sports Medicine. Hvert år publiserer de en liste over treningstrendene. Treningsformen kom først inn på listen i 2013, og har figurert blant de fem øverste plassene de siste tre årene.

I partrening og akroyoga bruker man også andres kroppsvekt.

Short og Utne bruker hverandre særlig i tøyeøvelser, men viser her også noen styrkeøvelser man kan gjøre sammen:

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

Ørjan Deisz

Må være lystbetont

Lasse Tufte har drevet mye med partrening og trening med egen kroppsvekt. Sammen med Jørgine Vasstrand, kjent som Funkygine, har han skrevet to bøker om å trene sammen. For Tufte handler det om gleden av å mestre noe med egen kropp.

– Jeg begynte med partrening av samme årsak som trening med egenvekt, for det er noe som er kjekt å gjøre sammen med andre. Alt bygger på mestringsfølelse, sier Tufte.

Han er utdannet personlig trener, men jobber nå med Tufteparkene.

Charlotte Karlsen

– Mestringsfølelse

Hans råd til venner eller par som vil prøve partrening, enten det er styrke eller mer spenstige øvelser, er å finne øvelser man synes er kjekke og som man ønsker å få til.

– Det handler om å skape umiddelbar mestringsfølelse. Om man synes det er kjekt så finner man motivasjonen til å finpusse, sier Tufte, og legger til:

– Når Jørgine og jeg har turnert, har jeg alltid stått i bunnen. Man må bli trygg i posisjonen, og tillit er viktig. Idet man skal bytte roller er det ikke like lett.

Riktig støtte

Marit Sørensen er professor i idretts- og treningspsykologi ved NIH. Hun mener det er belegg for å si at det er positivt å ha en treningspartner. Likevel er det noen forutsetninger som må være på plass.

– Det er dokumentert positive effekter gjennom sosial støtte, men det er hvordan den oppleves som gjør den positiv eller ikke. Det kan slå begge veier, sier Sørensen.

Støtte som er emosjonell, praktisk eller instrumentell, kan virke positivt, sier Sørensen.

– For at støtten skal virke positivt, skal den gjerne gi en økt mestringsforventning. Om de som støtter viser at de tror du kan mestre det, så kan det styrke intensjonen om å være aktiv. Det hjelper med selvregulerende prosesser, slik at man kan sette seg realistiske mål, sier professoren, og viser til en studie fra 2018.

NIH

– Øker aktiviteten

Støtte som går for langt og blir kontrollerende, kan slå negativt ut, sier Sørensen.

– Om man får sosial støtte som oppleves som tilfredsstillende for grunnleggende psykologiske behov, så virker det positivt, sier Sørensen, og refererer til en studie om sosial støtte og trening.

Ifølge Sørensen kan det at noen ser at du mestrer, og gir anerkjennelse, styrke evnen til å gjennomføre.

Ørjan Deisz

Trening med publikum

Martine Short (31) og Ørjan Utne (26) startet med akroyoga da de ble sammen for fem år siden.

– Mestring er veldig viktig og gir mye motivasjon. Vi hadde ikke peiling da vi startet med akroyoga, men jeg kjente fort at det var utrolig kult å få til øvelser. Det er lurt å ikke begynne for vanskelig, og så er det viktig å stole på den man trener med, sier Short.

Når de er på ferie bruker de både turnringer og akroyoga, og hjemme har paret turnringer og pull up-bar hengende lett tilgjengelig. På den måten er muligheten til aktivitet ikke langt unna.

– Om utstyret må tas opp og ned, så blir det ofte værende nede, sier Utne.

Dagene med fint vær bruker de ofte ute sammen med datteren Amina (6).

– Vi reiser rundt i hele Bergen på fine lekeplasser og parker. Der leker vi med henne, gjør litt akroyoga eller står på hender. Jeg bruker mye Amina som vekt, for Ørjan blir for tung. Han bruker både meg og Amina, sier Short.