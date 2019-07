Ernæringseksperter mener matblogger og forfatter sprer usann informasjon. – Ærekrenkende, svarer Hammer.

«På tide å snakke om Kombucha!».

Slik starter Facebook-innlegget til klinisk ernæringsfysiolog Mari Eskerud. Der tar hun et kraftig oppgjør med den omdiskuterte teen Kombucha.

Foranledningen er et innlegg på Gry Hammer sin blogg. Hammer har over 10.000 følgere på Facebook og nesten 8000 følgere på Instagram, og i 2017 vant hun «årets blogg» av Matprisen.

Dette skriver hun på bloggen:

«Kombucha er en fordøyelseshjelper ved sine probiotiske egenskaper, men inneholder også glukuronsyre i små mengder. Denne syren virker avgiftende og hemmende på unormal celledeling, ifølge noen kilder.»

«Normalt sørger leveren for å produsere denne syren i passe porsjoner, men når leveren blir overbelastet av giftstoffer, vil kombucha hjelpe leveren i dets avgiftingsarbeid. Jeg har også lest at kombucha avgifter via nyrene, slik at mange vil kjenne litt «puls/dunking» i nyrene i starten når man innfører kombucha i kosten».

– Ganske drøyt

Eskerud reagerer kraftig på blogginnlegget.

– Ingen matvare «hjelper leveren å avgifte». I alle fall ikke som er kjent ennå. Leveren er et supert organ som klarer seg selv, så lenge den ikke blir skadet. Og da merker du det kjapt. Du blir nemlig gul. Akkurat samme med nyrene dine. Dette er vel et kroneksempel på å nøre oppunder. Vi har kjempegod medisinsk behandling mot både kreft og aids, så å tillegge litt saft med melkesyrebakterier helbredende egenskaper er ganske drøyt.

Eskerud mener at den påståtte effekten ikke understøttes av forskning.

– Det finnes ingen studier på mennesker. Eller, det finnes én, men den svarer egentlig ikke på noe særlig relevant, samt at den ikke var placebokontrollert. Det finnes altså ingen vitenskapelig bakgrunn for å hevde noe som helst om helsefordelene, sier hun, og viser til en nylig publisert artikkel som har gjennomgått forskningen som finnes.

Hun mener det er ugreit av bloggeren «å hevde ting som ikke har rot i virkeligheten».

– Det er lureri og det er uetisk. Det er mulig man tror på det selv, men det er fortsatt ikke ok.

Hammer er sterkt uenig

Gry Hammer, som er forfatter, blogger, kurs- og foredragsholder, har blitt forelagt kritikken fra Eskerud. Hun reagerer for det første på det hun mener er «aggressiv og nedsettende retorikk fra en premissleverandør i ernæringsdebatten».

– Det er rart å bruke så mye tid på en fermentert te som under en promille av befolkningen drikker. Slik jeg opplever det, er hennes hovedfokus å «ta» alle som fremmer kombucha. Jeg synes det er uetisk og ærekrenkende å påstå at jeg skal være fanebærer for alle kombuchaentusaster sine mange uttalelser. Hun tolker meg feil, ilegger meg meninger jeg ikke har.

– Hun beskriver også kombucha som saft med melkesyrebakterier. Det er ikke riktig, fortsetter Hammer.

– Verken uetisk eller lureri

Hammer sier at hun aldri har påstått at Kombucha og melkesyrebakterier er helbredende.

– Jeg har formidlet at kombucha gjennom historien har blitt ansett som en styrkende og helbredende drikk. Det er verken uetisk eller lureri. Det er en sannhet og jeg kaller dette formidling av matkultur.

– Kombucha er ikke farlig, men om det er spesielt helbredende, det vet jeg heller ikke. Jeg er imidlertid veldig sikker på at kombucha vil utgjøre et gunstig fermentert tilskudd i kraft av sine melkesyreproduserende bakterier, sine organiske syrer og sin antioksidant-virking.

Støtter Eskeruds kritikk

Eskerud er ikke den eneste som reagerer på Hammers Kombucha-innlegg. Martin Norum, som er personlig trener, forfatter og har master i ernæring, skriver følgende om Eskeruds Hammer-kritikk på sin Facebook:

«Herlig innlegg fra Mari Eskerud. Heller tilbakeholden og avventende enn å pøse ut helsepåstander det ikke finnes dekning for i et foreløpig lite studert tema».

Kjetil Retterstøl, professor ved Universitetet i Oslo, overlege ved Lipidklinikken og leder for Senter for klinisk ernæring, sier følgende om Hammers innlegg:

– Jeg synes den som driver seriøs blogg har et ansvar for hva slags informasjon de vil gi til sine lesere. Hvis bloggeren vil dele sin gode erfaring med teen er det ok. Men hun kan vel ikke ha erfart at den virker avgiftende og hemmer unormal celledeling? Jeg støtter Mari Eskeruds kritikk, sier Retterstøl.

Hammer reagerer kraftig på utsagnet til Retterstøl.

– Han kan umulig ha tatt seg bryet med å lese hva jeg skriver når han sier at jeg ikke kan ha erfart at kombucha virker avgiftende og hemmer unormal celledeling. Det er helt riktig. Jeg har ikke denne erfaringen og det er heller ikke hva jeg skriver. Jeg skriver på min blogg at noen kilder hevder at den spesifikke syren glukoronsyre har disse egenskapene. Jeg sier ikke at kombucha har disse egenskapene, sier Hammer.

Hun påpeker at hun, på bloggen, avslutter innlegget slik:

«Hvorvidt kombucha kan skryte på seg å ha en slike egenskaper, det kan diskuteres. Jeg er sikker på det er smart å drikke kombucha for bedring av tarmhelse og næringsopptak. Utover det er jeg forsiktig med å nøre opp under mytene og prøver å nyansere dette grundig på alle mine kurs.»

– Lov å dele egne erfaringer

Lars Fadnes er lege utdannet ved Universitet i Bergen med doktorgrad. Ifølge ham er det lite som tyder på at kombucha er skadelig.

– Jeg synes ikke Gry Hammer virker å være bastant om helsefordeler i det hun skriver om kombucha og skriver at helseeffektene «kan diskuteres». Jeg tenker en bør ha lov til å dele oppskrifter og smaksopplevelser, og samtidig si et par ord om hva som diskuteres av helseeffekter når en er åpen om usikkerheten der dokumentasjonsnivået er begrenset. Slik sett ser jeg ikke særlig grunn til å kritisere innholdet til Hammer.