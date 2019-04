Det finnes utallige dietter og slankemetoder der ute, noen mer bortkastet enn andre. Vi tok en prat med ernæringsekspert Erik Arnesen.

Har du planer om å gå ned i vekt i løpet av året, eller kanskje aller helst før sommeren? Da er du ikke alene. Samtidig finnes det mange dietter som lover gull og grønne skoger, men er det noen du absolutt bør unngå?

Ukes gjest i Sprekpodden er Erik Arnesen, ernæringsekspert, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, helsefaglig rådgiver i LHL og medlem i Nasjonalt råd for ernæring.

– Disse fem diettene har ingen dokumentert effekt i forskning. Men at det er disse fem vi snakker om nå, betyr ikke at vi kan gå god for alle andre dietter der ute, sier Arnesen.

Farlig og bortkastet

Sammen med Kost- og ernæringsforbundet i Delta, Kliniske Ernæringsfysiologers Forening og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke har Arnesen laget en liste over dietter og slankekurer han mener folk bør unngå.

– Det er ikke alle disse som er direkte farlige eller helseskadelige, men de er i alle fall bortkastet tid. Noen av dem også svært kostbare, sier han.

– Men vi ser også folk som «slanker» seg til fedme. Man bør derfor alltid rådføre seg med helsepersonell før man skal gå mye ned i vekt, sier Arnesen.

Fem dietter

Diettene som havnet på «nei-listen» er disse:

Carnivoredietten (kjøttspiserdietten) Aktivt kull-dietten Lektinredusert kost Eplesidereddikdietten Slankekaffe

For å høre mer om hver enkelt diett, hvorfor man må unngå dem og andre generelle råd til vektreduksjon, hør dennes ukens Sprekpodden der du hører podkaster.