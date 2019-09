Nå kvitter folk seg med Ryfast-billettene

7000 kjøpte billett til Ryfastløpet. To uker før startskuddet er mange kommet på andre tanker.

Jan Oddvar Søvik fra Hundvåg har løpt Berlin Marathon (bildet), men må droppe Ryfastløpet. Privat/skjermbilde fra Finn.no

For mindre enn 1 time siden

Ryfastløpet er høstens store trimbegivenhet i Rogaland. I utgangspunktet var det lagt ut 5000 billetter til halvmaratonen, men pågangen var så stor at 2000 nye billetter ble lagt ut for salg. Også disse forsvant. Til sammen med deltakere fra sponsorer er 7500 løpere påmeldt.

Men nå, to uker før løpet, er det mange som vil selge billetten sin.

Et søk på «Ryfastløpet» på Finn.no fikk 62 treff torsdag formiddag, fredag hadde dette økt til 68. Flere selger mer enn én billett, så antallet billetter til salgs er høyere.

Det er åpnet for at billettene kan selges videre. I så fall må kjøperen betale 100 kroner i ekstraavgift for å kunne delta.

Les også Vurderer du å endre løpeteknikk? Da bør du lese dette først.

5. oktober arrangeres undersjøisk halvmaraton i Ryfast.

Høstferie

– Jeg tenkte «yes, dette skal jeg være med på» da jeg kjøpte billetten i vinter. Men så fant jeg ut at dette var første dag av høstferien, og vi skal reise vekk, sier Jan Oddvar Søvik fra Hundvåg. Han er en av de mange som selger billetten sin.

– Jeg har et litt skranglete kne. Det er to kraftige og lange bakker i Ryfast der muskulaturen får mørbank, så det er kanskje greit at jeg slipper å løpe. Men jeg ville nok løpt uansett, så det er synd at jeg ikke kan, sier Hundvåg-mannen.

En annen selger vi har vært i kontakt med, sier at hun er skadet og ikke tar sjansen på å løpe en halvmaraton.

– Siden jeg ikke kan være med, vil heller ikke samboeren min. Så da legger vi begge billettene ut for salg, sier hun.

Les også Hvilke joggesko bør du velge? Her er løpernes 13 favoritter.

Her skal flere tusen løpere passere. Pål Christensen

Fakta Fem arrangement: Ryfastløpet: Starten går fra gamle Gamlingen på Kiellandsmyra i Stavanger, og målområdet er på Solbakk i Strand. Før løperne kommer så langt skal de løpe 21 kilometer gjennom Hundvågtunnelen (5,7 kilometer) og Ryfylketunnelen (14,3 kilometer). Temperaturen i tunnelene er rundt 12 grader, og det blir drikkestasjoner på Hundvåg etter rundt 6 kilometer og i bunnen av Ryfylketunnelen, 292 meter under havoverflaten etter rundt 16,5 kilometer. Barneløp i Stavanger: 1 km med start fra Kiellandsmyra/«gamle» Gamlingen i Stavanger (samme stad som halvmaraton). Barna springer inn i Hundvågtunnelen, snur og kommer tilbake i det andre tunnelløpet. Mål er der starten er. Barneløp i Strand: 1 km med start på Solbakk, ned i Ryfylketunnelen ene løpet, og opp det andre løpet. Motbakkerenn rulleski for barn: 1 km. Start i Ryfylketunnelen 1 km fra Solbakk – og opp til Solbakk. Motbakkerenn rulleski 4,5 km: Start i Ryfylketunnelens dypeste punkt (292 m.u.h.) og opp til Solbakk.

– Kombinasjon av mange ting

Løpsleder Beate Jåsund i Midtbygdens IL sier at det har kommet en del henvendelser fra folk som ikke kan stille.

– Hvorfor tror du at folk selger billetten sin?

– Det er veldig vanskelig å si, men jeg tror at dette er et så spesielt løp at mange tenkte at de skulle begynne å springe, men har ikke kommet i mål med treningen. Vi har fått tilbakemeldinger fra folk som er skadet, men hovedtyngden er folk som ikke helt har tenkt over hva de har meldt seg på, sier Jåsund.

Hun legger til at flere har fått tilgang til sponsorbilletter i tillegg til den de har kjøpt selv.

– Det er nok en kombinasjon av mange ting som gjør at folk selger billetten sin.

Les også Siri (43) har sluttet å sløve på sofaen. Slik hjelper du «sofagrisen» i gang med treningen.

Ifølge svartebørsloven er det ulovlig å selge billetter videre til høyere pris enn det arrangøren krever. Ut fra annonsene på Finn.no selges Ryfastbillettene for utsalgspris eller lavere.

SVARTEBØRSLOVEN:

§ 1. Det er forbudt å selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for. Dersom billetten er solgt gjennom en annen aktør enn arrangøren på grunnlag av avtale mellom arrangøren og aktøren, og det er betalt en særskilt billettavgift som fremgår av billetten, kan billettavgiften også være inkludert i salgsprisen ved videresalg.

§ 2. Kjøperen kan kreve tilbake fra selgeren den del av en betalt billettpris som overstiger de beløp som følger av § 1.