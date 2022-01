Rebecca Hasselgård (27) skal endre livsstil i 2022. Følg hennes 12-ukersprogram.

Ønsker du å bli sunnere, sprekere og å få bedre helse?

Koronapandemien har preget Rebecca Hasselgård. – Det som bare skulle vare noen korte uker, varte plutselig i over ett år. Jeg klarte ikke å se underveis hvor mye det gikk ut over dagsformen og psyken, sier hun.

– Skrekken er å måtte ta en test som viser hvilken alder du er i basert på formen din. Jeg er sikker på at jeg hadde fått høyere alder enn 27 år, sier Rebecca Hasselgård og ler.

Vi møter henne på Evo Fitness på Majorstuen i Oslo. De neste 12 ukene skal 27-åringen i gang med et prosjekt for å endre livsstil. Hun har disse målene:

Bedre kondisjon

Bli sterkere

Få bedre kosthold

Som en bonus av å nå målene over, håper hun også at vekten går ned.

Hasselgård skal følges opp av personlig trener (PT) Bastian Stoermann-Næss. Han har satt opp en trenings- og kostholdsplan for henne for de neste 12 ukene.

– Jeg er veldig motivert. Samtidig vet jeg at det er en jobb som skal gjøres. Men jeg håper prosjektet med nyhetsbrevet skal gjøre det enklere for meg å forplikte meg og å lykkes med å nå målene mine, sier Hasselgård.

Rebecca Hasselgård har fått hjelp til å sette seg konkrete mål. – Jeg ønsker å være en aktiv person, å gå toppturer med venner uten å være sistemann opp, å føle meg bra og å ha overskudd i hverdagen, sier Hasselgård.

«Jojo-trener»

Hun beskriver seg selv som en typisk «jojo-trener»: Hun klarer å trene systematisk og godt i perioder, men faller fort fra. I høst startet hun å trene litt med PT, men nå i januar skal hun komme ordentlig i gang. Målet er å få vaner og rutiner som varer livet ut.

– Jeg drømmer om at trening skal bli automatikk. At jeg skal klare å trene tre ganger i uken uten at det føles som et slit. Samtidig må det være noe jeg klarer å gjøre alene, og over tid. Målet er å bli sterkere og å få bedre kondisjon, sier Hasselgård.

Oslo-kvinnen lever et hektisk liv som produksjonsleder i TV-bransjen, med lange og uforutsigbare dager. Det har ikke bare gått ut over treningen, men også kostholdet.

– Etter lange dager på jobb, blir det ofte ferdigmat. Jeg har liksom ingen plan for hva jeg spiser og mat er blitt en stressfaktor. Jeg vil få sunne og gode rutiner her, sier Hasselgård.

Hovedmålet er at 12-ukersprogrammet skal gi langsiktige, realistiske og gode vaner for fysisk aktivitet og kosthold.

– Jeg har følt at jeg forfaller innvendig og utvendig. Jeg har innsett at hvis jeg skal ha kroppen min livet ut, er jeg nødt til å ta vare på den. Hovedmålet er at jeg skal føle meg bedre, sier Hasselgård.

Bastian Stoermann-Næss er personlig trener ved Evo Fitness.

Dette blir fokus

Personlig trener Bastian Stoermann-Næss ser frem til de neste 12 ukene.

– Dette blir veldig spennende. Så lenge motivasjonen til Rebecca holder, skal dette bli veldig gøy. Min viktigste oppgave blir å motivere og holde humøret hennes oppe, sier Stoermann-Næss.

Han er overbevist om at hun vil lykkes med å nå sine mål. Han tror også andre som følger 12-ukersprogrammet, hjemme eller på treningssenter, vil få resultater.

– Uansett hvilket treningsmål du har, vil du få en form for utvikling ved å følge dette programmet. Du skal kunne få bedre kondisjon, sterkere muskulatur og bli mer bevisst rundt kostholdet. Du vil også kunne gå ned i vekt over tid, sier Stoermann-Næss.

– Hva er viktigst å tenke på om du skal lykkes uten personlig trener?

– Sett deg mål og gjennomfør den planen du har laget. Kontinuitet og variasjon over tid er veien for å lykkes, sier PT-en.

