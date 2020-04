Se oversikten over treningsparkene i Bergen og reglene for bruk

Her kan du trene gratis utendørs.

Et kjapt søk på Google Trends viser en solid økning i nettsøk på ordene «trene ute». Vi må mer enn fire år tilbake for å se en måned der flere søkte på de ordene enn i mars(!) 2020.

Etter at treningssentrene måtte stenge ned, har BT blant annet skrevet om fulle byfjell og superøktene uten treningssentre.

I Bergen finnes det i tillegg en rekke utendørs treningsparker du kan bruke helt gratis.

– Bruk håndsprit

Kommunen har valgt å holde disse parkene åpne, men det er noen regler.

– Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til andre når man bruker byrommene, sier Anne Berit Storheim, seksjonsleder park i Bymiljøetaten.

Hun lister opp disse hovedreglene for idrettsanlegg og lekeplasser:

Hold to meters avstand

Vær maksimalt fem personer sammen

God hånd- og hostehygiene, bruk av håndsprit før og etter bruk av gjenstander.

Ikke spytte

Her finner du parkene

Flere av parkene er såkalte Tufteparker. Det er ti enkle metallkonstruksjoner tiltenkt trening med kroppsvekt.

Andre parker har apparater som krever mindre teknikk, i tillegg til andre tilbud som hinderløyper og løpebaner.

1. Bjerknesparken

Rett bak Fysak på Slettebakken finner du en treningspark.

Om det er fullt her, finner du flere stenger for trening på andre siden av Fysak-bygget.

Ikke langt unna, langs Tveitevannet ved Sletten, finner du enda en liten treningspark.

2. Nygårdsparken

På oversiden, like ved fontenen bak realfagsbygget, har det kommet en fersk liten treningspark i Nygårdssparken.

Den har enkle apparater, i tillegg til stativer for trening med egen kroppsvekt.

3. Hordnesskogen

I Hordnesskogen har Bjarg IL sørget for treningsapparater under paviljonger man kan bruke helt gratis. De står rett i nærheten av parkeringsplassen ved Skeievegen.

4. Fløyen

For den som er ekstra sprek og vil kombinere styrkeøkten med en tur, finner du en treningspark på toppen av Fløyen, like bak Fløistuen.

På vei opp, ved Skansen brannstasjon, finner du også noen enklere metallstenger å trene med.

5. Ulriken

Enda en for de sprekeste av oss. Når du kommer opp Oppstemten og passerer tårnet og restauranten, finner du en treningspark på toppen av Ulriken.

6. Skansemyren

Ved løpebanen på skansemyren idrettsanlegg finner man en treningspark for styrketrening. Her finnes apparater for trening både med og uten kroppsvekt.

Det er også en hinderløype i samme anlegg.

7. Montana

Like nedenfor oppgangen mot Ulriken på Montana finner du en park med stenger for en rekke øvelser med kroppsvekt.

8. Slåtthuag

I veggen ser du Alexander Furnes, som du også ser i videoen øverst. Elise Stunner Flyum og Henrik Thunestvedt i bakgrunnen. Foto: Ørjan Deisz

Ved Slåtthaug videregående skole og Slåtthaughallen finner du en treningspark.

9. Kalandseid idrettsanlegg

Her er en treningspark ved salgsboden langs kunstgresset på Kalandseid idrettsplass.

10. Alvøen idrettspark

I tillegg til fotballbane, basketballbane, tennisbane og et turområde like ved, er det en treningspark her.

11. Hjellestad

Her finner du en treningspark like ved Hjellestad fotballbane.

12. Store Lungegårdsvann

Her kom nylig en treningspark for trening med kroppsvekt. Den ligger like ved Store Lungegårdsvann, på samme side som UiB sitt kunst- og design-bygg på Møllendal.

13. Fanahytten

Du kan se treningsparken når du står utenfor Fanahytten.

Vet du om flere, eller har andre gode ideer til trening utendørs? Skriv i kommentarfeltet!