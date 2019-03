Driver du med lagidrett? Dette er aktivitetene som gir høyest energiforbruk

MINDRE SLITSOMT: Her er Johan Opedal Lisæth (til v.) og Knut Tjøstheim i aksjon på Stemmemyren. – Flere studier viser at de som deltar i lagidretter opplever det som mindre slitsomt enn jogging og liknende treningsformer, selv om treningsintensiteten kan være minst like høy, sier professor Ulrik Wisløff. FOTO: Ørjan Deisz