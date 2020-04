Hva skjer med Stavanger Marathon? Dette svarer arrangøren

Stavanger Marathon skulle opprinnelig avholdes 29. august. Slik blir det ikke.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Stavanger Marathon kan ikke gjennomføres som planlagt lørdag 29. august. Her fra i fjor. Foto: Svein Hagen

I forrige uke gjorde helsemyndighetene det klart at forbudet mot alle idretts- og kulturarrangementer med over 500 deltakere varer til og med 1. september.

Det fører til at Stavanger Marathon ikke kan gjennomføres som planlagt lørdag 29. august.

Tirsdag morgen skriver arrangøren på sin Facebook-side at de «er veldig leie» for at løpet ikke kan gå som først tenkt.

I fjor var det totalt 1550 deltakere i Stavanger Marathon.

Les også Storløp over hele landet står i fare. Dette sier arrangørene.

Kan gjennomføres virtuelt

Arrangøren understreker at de nå jobber med å se på alternative muligheter for løpet, og at de håper å gjennomføre Stavanger Marathon på en eller annen måte.

– Vi satser uansett på å gjennomføre en mulighet til å løpe sammen med oss 29. august, selv om det skulle bli en mer virtuell variant, skriver arrangøren.

De opplyser at det vil komme mer informasjon i løpet av neste uke.

I helgen innrømmet løpsleder Johannes Økland at det var avlysning som var mest aktuelt.

– Vi har et annet løp senere på høsten (3-Sjøersløpet i november). Så det kan bli travelt med to så store arrangementer rett etter hverandre. Det er veldig mange løp som er blitt utsatt til høsten. Vi kan se på muligheten for å arrangere det virtuelt, sa Økland.

Hvis det blir en realitet er ikke Stavanger Marathon de eneste som vil stå for en virtuell løsning. 17. mai skal Oslo Marathon arrangere et virtuelt løp.