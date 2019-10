Beskjeden på ultralyden kom som et sjokk. Pappa var aldri i tvil om hva han skulle gjøre.

Herman (1) ble født med svikt i begge nyrene. – Vi vil vise andre at du kan redde liv ved å donere et organ, uten at det reduserer livskvaliteten, sier Iselinn Sæhle Jansen og Ruben Evans.