Derfor vraker Tromsøs beste løper sesongens eneste konkurranse: – Det er for risikabelt å delta

Yngvild Kaspersen (25) prioriterer studier foran å delta i verdensserien for fjelløpere.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

PRIORITERER STUDIER: Yngvild Kaspersen velger studier foran løping. Foto: Robin Andersen

Yngvild Kaspersen hadde en imponerende 2019-sesong, der hun hevdet seg blant annet i Golden Trail Series, en serie fjelløp-stevner over hele verden. Denne konkurransen samler verdenseliten i fjelløping, og Tromsøs løpedronning kvalifiserte seg til finalen i Nepal gjennom flere pallplasseringer.

Planen var å fortsette den gode trenden i 2020, men på grunn av koronaviruset ble alt av løpestevner avlyst.

Etter et løpestevne i Barcelona i februar, bestemte Kaspersen seg for å tilbringe korona-månedene i Hamburg i Tyskland sammen med kjæresten, som bor i den tyske byen.

Men nå er Kaspersen tilbake i Tromsø, i et Nordens Paris som for tiden bader i sol.

– Det er godt å være hjemme igjen, både til fjellene lokalt her og til fint vær, sier Kaspersen med et stort smil til iTromsø.

HJEMME: Yngvild Kaspersen er tilbake i Tromsø, etter å ha tilbrakt fire måneder i Tyskland. Foto: Robin Andersen

– Det blir litt skummelt

Kaspersen har brukt tiden i Tyskland på å være med kjæresten og egentrening, men 25-åringen har også prioritert medisinstudiene ved UiT, der hun gjennomførte eksamenene digitalt.

Det har på ingen måte vært en stor nedtur for henne.

– Jeg har ikke hatt noen løp i år siden alt ble avlyst, men samtidig har det vært godt å kunne ha muligheten til å fokusere på skolen, sier Kaspersen, som til høsten skal begynne i praksis ved UNN.

– Hvordan blir det?

– Det blir litt skummelt, men også veldig spennende. Det er første gang jeg kommer til å ha så mye pasientkontakt, men jeg gleder meg til det, sier hun.

Vraker sesongens eneste løp

Med praksis rett rundt hjørnet, så betyr det at løpekalenderen står tom for hennes del. Det gjør den selv om Golden Trail Series skal arrangere et mesterskap om et par måneder. Mesterskapet går over fire dager i Azorene, som er en øygruppe utenfor Portugal.

Kaspersen kommer ikke til å stille til start i det løpet.

– Jeg synes det er mye risiko å planlegge slike løp, der jeg må reise langt. For det første er det med tanke på flytrafikken, der jeg plutselig kan havne i karantene. Jeg har vært i Tyskland lenge fordi jeg kunne bo der privat, og dro dit før reiserestriksjonene dukket opp. Jeg vil ikke bestille tur til et løp og risikere å havne i karantene og gå glipp av praksis, sier 26-åringen.

Tromsø-løperen er spent på om løpet i det hele tatt gjennomføres. Det eneste løpet hun blir å stille opp i år, er Tromsø Mountain Challenge.

– Jeg har lyst å fokusere på noe jeg kan gjøre noe med, og akkurat nå er det studiene, sier hun.

HÅPER PÅ FORLENGELSE: Yngvild Kaspersen håper at avtalen med Adidas forlenges. Foto: Robin Andersen

Håper på forlengelse

Kaspersen kunne i 2019 leve av det hun tjente på løpingen, og håper å kunne satse for fullt som løper fra våren 2021. For å klare det er hun avhengig av avtalen hun har med sportsmerkegiganten Adidas.

– De har full forståelse for at jeg prioriterer studier, og de synes det er en bra tid å gjøre det på. Fra våren 2021 kan jeg fokusere mer på løpingen, sier Kaspersen, som har avtale med Adidas en stund til.

– Er det snakk om en forlengelse av den avtalen?

– Jeg håper det, for det betyr at de er fornøyd med det jeg har gjort. Jeg er også godt fornøyd med å være en del av det laget, og jeg ser for meg å drive med løping i mange år fremover, svarer hun.

– Jeg prøver å lære av egne feil

Kaspersen løp halvmaraton i Barcelona februar, som et i ledd i oppkjøringen til en ny sesong. Der eksperimenterte hun litt i treningsprogrammet med intensiv trening.

– Det fungerte bra i en periode, men så er det typisk meg at jeg blir litt overivrig og tar ikke nok hensyn til restitusjon. Jeg prøver å lære, men det er ikke så lett å lære av sine egne feil, sier 26-åringen.

Nesten et halvt år senere aner hun ikke når hun blir å delta i et løpestevne i utlandet.

– Er det vanskelig å motivere seg for trening når du ikke vet når neste løp kommer?

– Jeg synes ikke det er utfordrende å motivere seg til det, for det synes jeg er så givende å drive med det. Men det er litt mer hvordan jeg skal trene. Det er litt meningsløst å gjøre konkurransespesifikk trening når det er ikke noen stevner å se frem til. Da blir det bare basetrening og rolige turer kontra harde intervalltreninger, svarer hun.