Magnus Carlsen spilte remis mot amerikanske Wesley So i Grand Chess Tour-turneringen i Kroatia lørdag. Dermed leder han fortsatt turneringen før siste runde.

Carlsen hadde ingen problemer med å sikre remis i det tiende og nest siste partiet av Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb.

Før den avsluttende runden søndag leder han turneringen et halvt poeng foran nettopp Wesley So.

– Jeg kom i bitte litt trøbbel, men jeg klarte remis uansett. Jeg er fornøyd. Wesley kom ikke til å gå «all in», det er ikke måten han spiller på. Jeg kan forstå det, det er ikke bare førsteplassen som er verdt noe her, sa Carlsen i et intervju med arrangøren.

Han er med det på god vei mot nok en turneringsseier. Carlsen har vunnet samtlige turneringer han har spilt i år.

I lørdagens parti spilte Carlsen med svarte brikker, og allerede i det 13. trekket tilbød nordmannen et dronningbytte. So godtok, og uten dronninger igjen på bordet lå det tidlig an til remis.

Amerikaneren skaffet seg et ørlite overtak, men de to byttet av en rekke brikker, og etter én time og 45 minutter var partiet over. De ble enige om remis etter kun 36 trekk.

Carlsen er dermed ubeseiret i 78 langsjakkpartier på rad.

Verdensener Carlsen ledet turneringen med et halvt poeng på nettopp Wesley So før lørdagens parti. Etter det tiende partiet er avstanden mellom de to den samme. Dermed avgjøres turneringen i den siste runden søndag.

Da spiller den norske verdensmesteren mot Maxime Vachier-Lagrave. Franskmannen har til gode å vinne et parti denne turneringen, men har samtidig kun ett tap.

– Generelt når jeg har hvit, så vil jeg spille for å vinne. Det kommer til å avhenge litt av åpningen, regner jeg med, sier Carlsen.

I Grand Chess Tour-turneringen i Zagreb deltar tolv spillere, og alle møter alle én gang. Carlsen har vunnet fire partier og spilt remis i seks.