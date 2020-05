Treningsbransjen reagerer kraftig på åpning 15. juni: – Vi er skuffet, sjokkert og forferdet

Treningsbransjen mener det er altfor sent å åpne treningssentrene 15. juni. Bransjen mener at de blir forskjellsbehandlet av regjeringen.

Torsdag kveld fortalte regjeringen at de ønsker å åpne treningssentrene fra og med 15. juni. Det har skapt reaksjoner. Foto: Christine Schefte

På en pressekonferanse torsdag annonserte regjeringen at de håper å åpne treningssentrene 15. juni.

– Vi jobber for å få åpnet disse 15. juni. Men det må skje etter helsemyndighetenes anbefalinger om forsvarlige smittetiltak. Det gjelder også badeland og svømmehaler. Det arbeidet pågår nå, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) under pressekonferansen.

Det synes treningsbransjen lite om.

– Vi reagerer på at regjeringen ikke lar oss åpne før 15. juni. Treningsbransjen åpner for sent, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som representerer store deler av treningsbransjen.

– Helt uforståelig

Selv om Kristensen understreker at de er fornøyde med å få en dato de kan forholde seg til, mener han at bransjen kunne ha åpnet treningssentrene allerede om en uke, på en trygg og sikker måte.

– Hvis bransjen åpnet tidligere kunne treningssentrene kommet skikkelig i gang før lavsesongen kommer i sommer. De kunne tatt hånd om egen virksomhet, istedenfor å tvinne tommeltotter, sier han.

Kristensen er også klar på at de føler seg forskjellsbehandlet, spesielt med tanke på at idretten får starte opp igjen og at fornøyelsesparker åpnes fra 1. juni.

– Vi reagerer sterkt på forskjellsbehandlingen med idretten hvor det åpnes for kontaktsport, trening i idrettshaller og svømming. Det blir rart at man kan f.eks. drive en squah-bane i regi av idretten, men ikke i regi av et treningssenter. Det fører til en konkurransevridning som ikke er bra. Vi opplever at det er urettferdig, det er helt uforståelig, sier Kristensen.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, reagerer på det de mener er forskjellsbehandling av regjeringen. Foto: Virke

Uenig med Raja

Selv om regjeringen ønsker å åpne treningssentrene 15. juni, er det ikke garantert at det vil skje.

På regjeringens hjemmeside står det at de har en «Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.».

Ifølge Raja pågår arbeidet om å åpne treningssentrene, etter helsemyndighetenes anbefalinger om forsvarlige smittetiltak.

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Men jeg velger å tolke han positivt, slik at vi kan starte med dette arbeidet med en gang, sier Kristensen.

Han viser til at Virke for tre uker siden sendte deres bransjestandard til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, der de ikke fikk en tilbakemelding på tiltakene.

Abid Raja (V) under regjeringens pressekonferanse torsdag. Kristensen kjente seg ikke igjen i Rajas utsagn om at arbeidet med å åpne treningssentrene, etter anbefaling fra helsemyndigheter pågår nå. Foto: Fredrik Hagen

Fakta Virkes foreslåtte bransjestandard for norske treningssentre: Ansatte og medlemmer må være helt symptomfrie for å få adgang til sentrene.

Garderober og dusjer stenges.

Drikkekraner- og fontener stenges. Kundene må ta med egen drikke.

Annethvert kondisjonsapparat skal fjernes.

Matter, baller og annet småutstyr skal ved behov fjernes.

Styrkeapparater skal flyttes lenger fra hverandre.

Antallet som får være med i gruppetimer skal reduseres med 30–50 prosent.

Personlige treningstimer skal i størst mulig grad flyttes utendørs.

Alle sentrene skal desinfiseres før åpning. Samtidig skal rengjøringsrutinene strammes inn og ansatte skal få opplæring i rengjøring fra profesjonelle.

De skal sørge for at desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig på strategiske steder i sentrene. Alle blir pålagt å desinfisere apparater de har brukt.

Det skal bli økt tilstedeværelse og bemanning i åpningstidene.

Det blir forbud mot berøring, klemming og håndhilsing.

Barnepass på sentrene stenges midlertidig.

Påkledningsreglene skal bli strengere. Les mer

Frykter konkurser

I forrige uke varslet Virke at 120 treningssentre ville gå konkurs om bransjen ikke åpnet i løpet av mai.

– Kan det fortsatt skje, med tanke på at de må holde stengt hele mai?

– 82 prosent av treningssentrene har likviditetsproblemer, men nå vet de hvert fall når de kan åpne igjen. Vi frykter at enkelte fortsatt kan gå konkurs. Kompensasjonen fra myndighetene må i hvert fall forlenges ut juni, svarer Kristensen.

– Påvirker folkehelsen

Landssjef for Sats i Norge, Wenche Evertsen, sier dette om regjeringens ønske om å åpne treningssentrene 15. juni:

– Vi er skuffet, og helt ærlig overrasket. Det at puber og fornøyelsesparker åpner før oss er skuffende. Vi hadde håpet på en tidligere dato, og det påvirker folkehelsen at treningssentrene holder stengt så lenge, sier norgessjefen.

Wenche Evertsen er landssjef for Sats Norge. Foto: SATS

Evertsen mener det er feil at treningssentre blir prioritert bak enkelte andre bransjer.

– Det er helt klart at vi kjenner på en forskjellsbehandling. Jeg ser ikke noen grunn til å vente til 15. juni med å åpne dørene. Vi kunne ha åpnet sentrene innen en uke, mener hun.

Evertsen mener at bransjestandarden Virke har utarbeidet er god, og hun ser positivt på at regjeringen vil godkjenne åpningen av treningssentrene 15. juni.

– Det viktigste er å åpne treningssentrene på en trygg og sikker måte, og nå er vi ett skritt nærmere, sier Evertsen.

– Sjokkert og forferdet

Trygve Amundsen er administrerende direktør for Nr1 Fitness, som blant annet har flere treningssentre i Bergen. Han var svært følelsesladet da vi ringte for å høre hans reaksjon på regjeringens nyhet for treningsbransjen.

– Vi er skuffet, sjokkert og forferdet. Jeg skjønner at regjeringen har en krevende jobb, men jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal åpnes sist, sier Amundsen.

Trygve Amundsen er administrerende direktør for Nr1 Fitness. Han var sjokkert over regjeringens beslutning om å vente til 15. juni med å åpne treningssentrene. Foto: BALAZS VARGA

I likhet med Sats og Virke reagerer Amundsen på det de mener er en forskjellsbehandling av regjeringen, ettersom aktører som idretten og fornøyelsesparker kan gå i gang tidligere.

– Det blir feil at vi må holde stengt, når vi driver med mange av de samme aktivitetene som idretten og fysioterapeuter, kun fordi vi ligger under en annen næringskode, sier Nr1 Fitness-sjefen.

– I tillegg er vi en bransje som har lavsesong i juni til august. Det at vi ikke få den siste krampetrekningen i mai er merkelig. Både med tanke på økonomi og folkehelsen, legger Amundsen til.