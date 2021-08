Oppgjøret ble hardt og nådeløst. Men nå kan Brann endelig gå videre.

Til slutt tok Brann skandalen på alvor. Det var både riktig og viktig.

Daglig leder Vibeke Johannesen reagerte til slutt nådeløst mot spillergruppen som valgte å arrangere fyllefest på Brann Stadion.

20. august 2021 var en usigelig trist dag for Kristoffer Barmen. Han har spilt i Brann siden han var ti år gammel. Han har nesten 250 kamper for klubben, et jubileum som ville blitt behørig markert. Han hadde en lang kontrakt og et ønske om å avslutte karrieren som en stor klubbspiller.

Fallet er dypt, bratt og vondt.

Derfor håper jeg inderlig Kristoffer Barmen har gode folk rundt seg, mennesker som kan bygge ham opp igjen og at han blir møtt av en by som ikke bærer nag eller spotter ham.

20. august 2021 var likevel ikke en utelukkende trist dag for Brann. For med oppsigelsen av Barmen, termineringen av kontrakten til Mikkel Andersen og skriftlige advarsler til resten av spillerne som var på nachspielet 10. august, har Brann sendt en tydelig melding.

Styreleder Birger Grevstad og resten av styret koblet seg stadig tettere på behandlingen av saken som endte med oppsigelse av Kristoffer Barmen.

Ikke et hint, ikke et signal, men en ordre:

Dette er en sportsklubb. Dette er en arbeidsplass. Oppfør dere!

De har tatt et nådeløst oppgjør med det de selv definerer som en ukultur og de har satt seg i respekt. Dersom Brann lørdag kveld ender med å slå Strømsgodset, skal jeg like å se spilleren som appellerer til treneren om noen «rolige øl ute».

Hvis en Brann-fest i overskuelig fremtid skulle vise tegn til å eskalere, vil den bli stanset. Hvis talentene som er på vei opp på A-laget begynner å vise seg oftere i byens lysløyper enn på tredemøllen, vil de få beskjed. Nye spillere som kommer til klubben, vil tidlig innse at dette ikke er noen partyklubb.

Branns ordre kan vise seg å bli en velsignelse for denne fotballklubben i lang tid fremover.

Det er det ingenting trist ved.

Kristoffer Barmen har fått alle disse signalene. Han har blitt tatt til side, fått advarsler, pekefingere og skjenneprekener. Han lærte ikke av det. Til slutt endte han med å gå for langt, og nå er Brann-karrieren hans over.

Jeg registrerer at hans advokat vil kjempe for ham. I det ligger en trussel om arbeidsrettssak. Vel, jeg kan ikke forstå hva Barmen skal tjene på det. At det er vondt å bli pekt ut som den ene blant mange, er til å forstå.

Kristoffer Barmen er sparket fra klubben han har spilt i siden han var ti år gammel.

Men hva skulle Brann gjort? Sparket enda en spiller for å unngå at Barmen ble stående alene? Eller skulle de latt være å skille mellom en ytterst erfaren spiller de åpenbart har identifisert som sentral i gjennomføringen av festen og en ung nykommer som bukket under for gruppedynamikken?

Nå kom oppgjøret med ukulturen og med skammens natt på Brann Stadion. Reaksjonen er hard, men vi skal huske at arbeidsmiljøloven ikke åpner for grep som «å statuere eksempler» eller å «vise handlekraft». Når en oppsigelse blir tatt i bruk på denne måten, uten at den oppsagte blir tilbudt en krone i kompensasjon, er det fordi Branns advokat ikke anser det som nødvendig å fire en tomme.

Brann har jo tydelig markert at Barmens første uttalelser om «kollektiv hodemist» ikke blir trodd. Klubbens oppfatning underbygges av at alkohol ble innkjøpt, kvinner invitert, dører åpnet, mobiler samlet inn og lokaler vasket og ryddet.

Dette var altså ikke tolv spillere som fikk en fiks idé på vei hjem fra bar.

Det forsto Brann tidlig. Det er mer enn en uke siden det fulle omfanget av skandalen demret for Branns ledelse. Likevel ble det kunngjort at det å komme i avisen var straff nok for dem. Det var en overilt og uklok form for kommunikasjon, men Brann endret kurs.

Det var helt nødvendig. For nå kan Brann igjen bli en sportsklubb.