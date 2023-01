Branns største talent er et produkt av janteloven

Marbella (BT): Niklas Jensen Wassberg kommer ikke til å ta av.

Niklas Jensen Wassberg er god. Men det bruker han lite energi på selv.

Sportskommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Janteloven er utskjelt. I dagens Norge skal man helst tro man er noe, man må gjerne stikke seg frem, kreve sin plass.

Hvilket, i det store og hele, sikkert er bra.

Vi er nok likevel mange middelaldrende og eldre nordmenn som rister lett overbærende på våre hoder over yngre og mer selvhevdende landsmenn. Som Petter Northug, som brødrene Ingebrigtsen, som Erling Braut Haaland.

Fremragende sportsmenn som har nådd veldig langt, men som ikke akkurat lider av angst for å stikke seg frem eller markere hvor flinke de er.

Branns aller største fotballtalent, Niklas Jensen Wassberg (18), er ikke en slik. Han er tvert imot et produkt av janteloven.

18 år gamle Niklas Jensen Wassberg valgte til slutt å forlenge sin kontrakt med Brann.

Guttungens bestefaderlige opphav burde etter hvert være kjent for de fleste. Men det er naturligvis faren som har vært viktigst for unge Wassbergs fremganger. Ikke bare viktigst, men helt avgjørende.

Roy Wassberg var selv et stort talent som ung, og gikk senere hen og fikk 250 kamper for Brann. Jeg dekket brorparten av dem, og har naturligvis intervjuet Wassberg mange ganger.

Ikke minst fordi midtstopperen hadde det med å servere rene ord for pengene. Etter nederlag pakket han ingenting inn. Han var først i køen med å legge skylden på egne skuldre og sist i køen da godord ventet. Og han kunne få fullstendig makk i magen av dem som stakk seg frem.

Som da han kom med en bredside i retning Moldes lag ikke lenge etter tusenårsskiftet. Over en dobbeltside i BT, kom han med følgende melding til Moldes fremadstormende, men noe fremfusne, gjeng:

«De må ta seg en bolle!»

Oversatt: De må jekke seg kraftig ned.

Det er Wassberg senior som i alle år har trent Wassberg junior. Og da hans glimrende 2004-lag i 2017 vant Dana cup, ville tilfeldighetene ha det til at jeg så et par kamper. De var fullstendig overlegne. Niklas Jensen Wassberg opererte som midtbaneanker.

Halvannen meter høy, eller så. Snauklippet sveis. En bitte liten «hardman» på midten.

Da jeg etter kampen roste lagets innsats, jeg tror det var etter kvartfinalen, fnøs treneren.

«Det var OK. Men de må ikke tro de kan gripe Gud i foten».

Roy Wassbergs mantra overfor superlaget som i årevis herjet både lokalt og nasjonalt?

«Mest sannsynlig blir ingen av dere spesielt gode. Men dere kan bli gode mennesker».

Niklas Jensen Wassberg er kanskje mest verdt av dem alle. Men han er en nesten forbausende jordnær 18-åring.

Dette er altså verdiene Niklas Jensen Wassberg har fått med seg hjemmefra, og som han fortsatt lever etter. Her på Branns treningsleir i Spania er han alltid høflig og hilser pent på både banemenn og medier hver morgen.

Han er verken blitt høy på seg selv eller forstyrret av drømmer om proffliv.

Uten å generalisere for mye, tror jeg det er trygt å påstå at mange andre bergenske fedre har valgt andre innfallsvinkler til juniorsønnenes tidlige suksesser. De fleste av dem har etter hvert sett podens fotballkarriere slukne.

Det finnes så mange forstyrrelser der ute. BA og BT. Ivrige familiemedlemmer. Spillerbørser og diskusjonsfora. Tjommier og småtøser på byen. Instagram og Snapchat.

Janteloven har fått sterk konkurranse, for å si det på den måten. I dette klimaet skal det mye til å samle all kraft rundt det å bli enda flinkere i fotball.

Roy Wassberg er selv ungdomstrener i Brann og har selv en lang karriere som spiller bak seg. Han har ikke tillatt sønnen Niklas å ta av.

Jeg kan prøve å bidra litt, da. For Niklas Jensen Wassberg er ikke det største talentet Bergen har sett. Han har flotte kvaliteter som spiller og gir et glimrende inntrykk som vordende mann. Men han er fortsatt avhengig av å jobbe steinhardt for å kunne bli virkelig god.

Han er på vei dit. Han imponerer. Det gjør han også nå – på Branns treningsleir i Syden foran returen til Eliteserien. Det kan vi si – uten risiko for at han legger seg nedpå eller gir seg til å nyte før han er ferdig med å yte.

Det er janteloven som har bidratt til å skape denne spennende spilleren. Så hvorfor skal han begynne å tro at han er noe nå?