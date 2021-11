Straffebom, keepertabbe, personlige feil. Sandviken sviktet i årets storkamp. Det handlet om nerver.

Plutselig begynte mesterlaget Sandviken å gjøre som – eh – Brann.

Marit Bratberg Lund fortvilte over straffebommen på Ullevaal.

Kongen kom. Bluss ble tent. Klanen sang om Bergen by. TV og media i mengder.

Cupfinalen er noe eget. Og det er jo dette kvinnefotballen hungrer etter. Å bli tatt på alvor, å få oppmerksomhet, å komme i rampelyset.

Men det er en stor anledning. Det fører annet med seg enn å spille på Stemmemyren foran menigheten. Press. Nerver. Alvor.

I en slik stund er det alltid enklest å slå nedenfra. Og når det laget som kan tillate seg en pressfri inngang til oppgjøret attpåtil er ganske godt – Vålerenga vant «The Double» så sent som forrige sesong – da har vi kanskje et svar på hvorfor Sandviken presterte uvanlig svakt da det gjaldt som mest.

Det var Marit Bratberg Lund som reduserte Vålerengas ledelse med et fantastisk frisparkmål.

For Tuva Hansen og Guro Bergsvand bruker ikke gi bort ballen på egen halvdel. Aurora Mikalsen i mål har ikke for vane å reagere så sent på slappe frispark i keeperhjørnet. Lisa Naalsund bruker å makte å slippe seg løs i mellomrommet og Marit Bratberg Lunds venstrebein er bestandig i stand til å sende en ball fra 11 meter på mål.

Men hun bommet.

Klart det handlet om omstendigheter, om at noe var annerledes, om at det betydde så mye og at alle tittet på.

Press, heter det, og det er nøyaktig samme fenomen som har ført til at herrelaget til klubben Sandviken snart blir en del av, står i fare for å rykke ned. Det er jo egentlig de som er best på dette med rare personlige feil, keepertabber og straffebom.

Dejana Stefanovic slo en løs markkryper. Aurora Mikalsen burde reddet skuddet. Det klarte hun ikke.

Heldigvis skal det gå ganske glatt for Sandviken-damene å kvitte seg med denne nedturen. Neste helg møter de svake Klepp på Stemmemyren til den nest siste seriekampen, og i og med at gjestene er håpløst sist på tabellen mens Sandviken leder den samme oversikten helt suverent, bør det gå veien.

I så fall vinner Sandviken serien for aller første gang, og da er sølv i NM bare en guffen parentes. For dette nederlaget skal ikke få lov til å overskygge serieprestasjonen. Straffebommen skal ikke endre det faktum at Marit Bratberg Lund i år har levert glimrende fra venstre vingback-posisjon, at Aurora Mikalsen har stått ytterst patent eller at forsvaret har limt igjen totalt i omtrent samtlige fotballkamper i år.

Det har vært et annet lag med i hver eneste av de fotballkampene, og det er lett å glemme når ting går på skinner. Vålerenga reiste seg, godt hjulpet av en kampoppladning helt fri for press. Fjorårets mesterlag har enkeltspillere på et minst like høyt nivå som Sandvikens fremste kvinner.

Da kan de slå dem, også, hvilket var nøyaktig det som skjedde. Det er ikke til å komme bort fra at det neppe kunne skjedd hvis ikke Sandviken hadde sluppet seg nedpå en smule i prestasjonene. Men det er også helt normalt.

Marthine Østenstad og Sandviken-venninnene presterte ikke slik de pleier. Det handlet om press og nerver, tror BT-kommentator Anders Pamer.

Det er fotballspillere, ikke maskiner, vi har med å gjøre.

Cupfinaletapet får ikke Sandviken gjort noe med. Det er strålende læring i å utsette seg for store anledninger, og en slik øving kommer godt med. Neste år skal Sandviken, eller Brann om du vil, ut i nye storkamper mot de beste lagene i Europa. Da blir det mer pomp og prakt, mer oppmerksomhet og nye muligheter til å lære seg å prestere under uvanlige omstendigheter.

Kanskje er det da Sandviken som får nyte godt av å slå nedenfra. I mellomtiden skal de, når den tid kommer, få anledning til å feire en fantastisk sesong. Sølv er kanskje nederlag, men å plastre såret med et seriegull vil hjelpe godt.