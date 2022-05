Tror du det er tilfeldig at Branns vårløsning kom da han fikk spille? Det tror ikke jeg.

Moderne backer er ikke forsvarere. De er alt i ett.

David Wolfe har startet tre Brann-kamper i år. Da har Brann scoret elleve mål.

«Når du ser en spiller som spurter, ser du en spiller som startet for sent», lyder ett av Johan Cruyffs mest kjente sitater.

Det er et sitat som ikke har tålt tidens tann spesielt godt.

For fotballspillere blir raskere og raskere, og det sprintes stadig mer på fotballbanen. Likevel vil kanskje målingene over hvor mye en fotballspiller spurter i løpet av de 90 minutter overraske de fleste:

Vi snakker om en totaldistanse på rundt 300 meter. Pluss/minus.

Det er likevel en høyt verdsatt egenskap å score høyt på akkurat denne parameteren. «Antall sprintmeter» er en dataverdi som er etterspurt, nettopp fordi fotballen stadig blir hurtigere og fordi de aller fleste fotballtrenere ser etter spillere som foretar flest mulig av sine aksjoner i et så høyt tempo som mulig. Da er det vesentlig å vite om en back sprinter i 280 eller i 320 meter i hver kamp.

David Wolfe er den av Branns spillere som spurter aller mest.

Nøyaktig hvor langt han spurter i hver kamp, er en opplysning Branns spillerutvikler Helge Haugen anser som for sensitiv å dele med BTs lesere. Men Haugen bekrefter at Wolfe i forrige kamp mot Fredrikstad var den av Branns spillere som sprintet mest.

Selvfølgelig var han det.

Her er det likevel viktig å ikke bli fakta-blind. Som Cruyff-sitatet indikerer, er det virkelig ikke alltid et kvalitetsstempel at en spiller sprinter. Det kan jo bety at hen er notorisk feilplassert.

Men Wolfe er en særdeles offensiv back, og han er godt trent. Dette gjør ham i stand til å ustanselig tilby overlappende løp på utsiden av vingen og det gjør ham i stand til å rekke å returnere til backens utgangsposisjon for å forhindre at Brann blir straffet når det andre laget skal kontre.

Alle som har sett Liverpool spille, kjenner verdien av backer med evne til å spurte ofte, mye og fort. Til tider spiller ikke Jürgen Klopp 4–3–3 – snarere en 2–5–3.

David Wolfe er en spiller som gir Brann en liknende fordel. Jeg er overbevist om at Branns offensive vårløsning i alle fall delvis henger sammen med den unge backens inntreden i laget. I de tre kampene han har spilt, har Brann scoret elleve mål. I de tre foregående, scoret de fem.

Et høyst anektodisk bevis, selvsagt. Men de fleste vil medgi at Wolfe er en moderne back, en forsvarer som er svært villig til å angripe. I de tre kampene han så langt har startet, har han representert en trussel langs flanken med stadige initiativ. En ekstra trussel motstanderlaget må ta hensyn til og bemanne opp for å stanse.

Her skal det anføres at kampbildene for Brann i Obosligaen passer en offensiv back aldeles utmerket. Det er ikke sikkert at 20-åringen kan være like dristig på et høyere nivå. Det er heller ikke gitt at Wolfe vil mestre kamper hvor det er Brann som må ligge lavt og mure igjen.

I starten av sesongen satset Eirik Horneland og Erik Huseklepp på Ruben Kristiansen på venstrebacken. Nå har de i stedet valgt å bruke David Wolfe.

I fjor mestret han det, når sant skal sies, ikke spesielt godt.

Men den unge mannen fra Salhus har tilført Branns Obos-kampanje noe helt nytt og viktig med sine ustanselige løp. Evnen hans til å sprinte ofte og mye er også egenskaper utenlandske klubber vet å verdsette.

Derfor var det smart av Brann å signere en ny kontrakt med Wolfe allerede i vår. Der finnes allerede interesse for ham i utlandet, og den kommer bare til å øke dersom prestasjonene fortsetter å være gode. Samtlige av Branns kamper i år har vært godt besøkte av speidere fra utenlandske klubber.

De lytter ikke til Cruyff, de heller.

