De betaler ungdommer og bygger mini-kretslag av 10-åringer. Men la nå Marikollen få styre på med sitt.

Det finnes en enkel løsning på Marikollen-kontroversene. Den kommer snart.

Morten Karlsen i Marikollen trener sine 10-åringer fem-seks ganger i uken. Klubben har fått mye kritikk for sitt kontroversielle opplegg. Foto: Eirik Brekke

En gruppe av regionens beste 9- og 10-åringer fant sammen. Siden fant de en havn i kontroversielle Marikollen, en klubb som liker å fremstille det som om de driver litt profesjonelt. De betaler 16-åringene ut fra prestasjoner, selv om laget sliter i bunnen av den lokale guttelags-tabellen.

De har fem-seks ukentlige treninger for 9- og 10-åringene sine. Og dette laget med barn midt i tannfellingen er altså så gode at naboklubbene ikke vil møte dem i kamp.

Det forstår jeg godt. Hva er vitsen med det?

For Marikollen har et slags mini-kretslag av regionens flinkeste smårollinger. Å sende dem i kamp med jevnaldrende er tull - på alle mulige måter. Marikollens pjokker har selvsagt ikke utbytte av å knuse andre lag med 15–0. Like lite som det gir mening at nybegynnere fra Tertnes, Eidsvåg eller Bergen Nord skal ydmykes av gjennomtrente Marikollen-spillere.

Sander (9) og pappa Trygve Amundsen er med på Marikollens kontroversielle prosjekt. Sander koser seg i Marikollen. Foto: Eirik Brekke

Løsningen er enkel. Marikollen skal selvsagt ikke spille i gutter 10. De må konkurrere i gutter 11, og helst på det beste nivået. Såvidt jeg forstår, har Marikollens trenere selv innsett at dette er den mest fornuftige løsningen. Alt fra høsten av skal de trolig begynne å konkurrere på et mer meningsfylt nivå.

Da vil de antagelig både vinne og tape, og akkurat dette opprivende problemet er løst.

Så kan vi mene hva vi vil om at like barn leker best og at en rekke flinke barn og kjøreglade foreldre har funnet sammen i en klubb i nordre bydel. Jeg synes det er tull. Jeg forstår ikke poenget, for slik jeg kjenner lokalfotballen er klubbene etterhvert blitt flinke til å gi sine fremste spillere utfordringer i form av hospitering med eldre lag og lignende.

Men vi lever i et fritt land, denne gjengen vil spille sammen, de koser seg forhåpentlig i Marikollen og de tror det gjør dem til bedre spillere.

Det må de få tro. Marikollen tvinger så vidt jeg vet ingen til å kjøre til Salhus-traktene med sine håpefulle. Det er heller ikke forbudt å trene mye eller å ha et intenst ønske om å vinne fotballkamper, selv for spillere som egentlig ikke skal ha resultatfokus. Slik sett er Marikollen spesielle, litt pussige og veldig, veldig enkle å angripe.

Det er ikke nødvendig. Så lenge de omkringliggende klubbene velger å skåne sine spillere for å bli herjet med av Marikollens gutter, er det vel ingen grunn til å gå amok i diskusjonsfora eller på Facebook for å slakte denne vesle klubben.

Om de kommer noen vei med sin satsing, er ikke så viktig. Det er sikkert noen av spillerne som blir flinke, annet er det ikke å vente. De var talentfulle fra før, er ivrige, har utmerket backing fra foreldrene og de får mange treningsøkter. Men det samme kommer til å skje med spillere fra Bergen Nord eller Tertnes. De har også, såvidt jeg vet, utmerkede tilbud.

Det viktige er likevel at guttene både i Marikollen og i naboklubbene har det gøy, opplever mestring og kjenner på det samholdet og idrettsgleden fotballen kan by på. Så lenge de finner sitt riktige nivå, er det ikke noe i veien for at alle kan leve med Marikollen. Uten å ta så voldsomt på vei for at de holder på med ting vi andre kan finne latterlig og tullete. Som å betale 16-åringer i den lokale serien.

Men de må nesten få bestemme selv. Slik Tertnes og Bergen Nord gjør når de ikke finner mening i å møte dem til kamp.